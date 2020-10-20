لبنان... خبير: كلمة السر الحاسمة في ملف الحكومة بيد الرئيس ميشال عون

تناقش حلقة اليوم من البرنامج آخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، فيما يخص مصير المشاورات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، على ضوء المؤشرات التي لا توحي، حتى الآن، بنية الرئيس ميشال عون تأجيلها.

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"لا يمكن الحسم بأي شيء في بلد كلبنان، خصوصا أن كلمة السر في هذا الملف هي في جيب الرئيس ميشال عون، وينتظر اتصالات اليوم وغدا لأخذ قراراه النهائي، مع احتمال أن تعقد الاستشارات الملزمة نهار الخميس المقبل، ويتم تكليف الرئيس سعد الحريري، وعندها ستبدأ معركة التأليف الأساسية".

وأشار الذيب إلى أن هناك من يقوم بربط نزاع بين التأليف والتكليف، وبأن عملية التأليف ستكون طويلة جدا، نتيجة عدم تخلي القوى السياسية عن شروطها. فـ"حزب الله" وحركة "أمل" والتيار الوطني الحر، يريدون حكومة تكنوسياسية، ويرفضون حكومة الاختصاصيين، ويصرون على أن تكون وزارات أساسية بيد القوى السياسية، كما يصرون على مبدأ بأن يختاروا أسماء ممثليهم في الحكومة، وهذه مطالب يرفضها سعد الحريري.

بدورها تقول الإعلامية عبير بسام، لإذاعتنا، إنه:

"ليس هناك أي مرشح لرئاسة الحكومة سوى الرئيس سعد الحريري، والذي يعارض ترشيحه التيار الوطني الحر، وليس له أي تأييد كبير لدى الكتل النيابية، وهناك احتمال كبير أن تؤجل الاستشارات، بسبب عدم وجود توافق على العناوين العامة بالنسبة لترشيح الحريري".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي