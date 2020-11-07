خبير: العقويات الأمريكية على باسيل تهدف إلى انتزاع تنازلات لبنانية

قال الرئيس اللبناني، ​ميشال عون​، إنه "سيطلب من الولايات المتحدة الأدلة والوثائق التي أدت إلى فرضها عقوبات على وزير الخارجية السابق جبران باسيل.

في الوقت نفسه، أدان "حزب الله" قرار واشنطن فرض عقوبات على جبران باسيل، معتبرا ذلك خطوة تهدف لإخضاع فريق سياسي لبناني كبير للإملاءات الأمريكية.

وقال الخبير الدستوري والقانوني والباحث السياسي د. عادل يمين في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، تأتي هذه الخطوة الأمريكية في سياق الضغط المتواصل والمتمادي على لبنان منذ سنوات، والذي اتخذ درجات عالية في الأشهر المنصرمة، وانعكس أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة في البلاد.

وأشار يمين إلى أن الولايات المتحدة تهدف من خلال ذلك، إلى انتزاع أو محاولة انتزاع بعض المطالب الأمريكية خدمة للعدو الإسرائيلي من جهة، وللسياسة الأمريكية عموما من جهة ثانية، خصوصا فيما يتعلق بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومن جهة ثانية على صعيد موضوع سلاح حزب الله.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي