خبير: على فرنسا أن تدور الزوايا مع الجميع لكي تنجح مبادرتها في لبنان؟

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في بيان مشترك، لبنان إلى المسارعة في تشكيل حكومة، وهو الشرط المسبق لتوفير "دعم هيكلي وطويل الأمد" من المجتمع الدولي لبيروت، وبالعمل على تحقيق إصلاحات ضرورية تتوافق مع تطلعات الشعب اللبناني".

يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"دعوة الأطراف اللبنانيين إلى تشكيل حكومة، هي بمثابة ثرثرة لا قيمة لها، لأنهم موزعين على المحاور الخارجية، وما لم يكن هناك ضوء أخضر خارجي، باعتقادي لا يملك أحدا قراره في الداخل، وإذا كان يملك قراره سوف يعود إلى المحاصصة السياسية والطائفية والفئوية، وبالتالي إلى المربع الأول".

ويأمل علم أن يكون هناك بداية تواصل ما بين باريس وواشنطن بشأن لبنان، لكن هذا لا يكفي لأن هناك طبعا المحور الإيراني الفاعل أيضا على الساحة اللبنانية. ولكي تنجح المبادرة الخارجية يجب أن تأخذ كل الأطراف بعين الاعتبار.

ويرى علم أنه يجب على فرنسا أن تدور الزوايا مع الجميع، لا مع جهة أخرى، لأنها حتى مع الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض حكومة في لبنان أو خيار سياسي، إلا في التوافق مع "حزب الله" الذي ينتمي بطبيعة الحال بمشروعه السياسي إلى إيران.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي