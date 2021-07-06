سر رفض أغلبية السياسيين في لبنان التوجه نحو المحور الشرقي؟

قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، إن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بوضع المسؤولين اللبنانيين على لوائح العقوبات، مشيرا إلى أن الأمريكيين شركاء في الأزمة وتدمير العملة اللبنانية، كما يمنعون لبنان من الاستعانة بصديق شرقي.

يقول مدير مركز "دال" للإعلام في لبنان، فيصل عبد الساتر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"كل العروض التي قدمت إلى لبنان سواء من روسيا أو الصين، لم تلق صدى من قبل المعنيين، بل جوبهت بالرفض، وكل يتذرع بالآخر، خوفا من أن يضعهم الأمريكي على لائحة العقوبات".

وأشار عبد الساتر إلى أن "كل جهة تقول إنها غير قادرة على التوجه شرقا، لأن ليس هناك حكومة فعلية في البلاد، والبعض الآخر يعتبر أنه ليس من مصلحة لبنان أن يعادي المحور الغربي بالذهاب إلى المحور الشرقي، وكل هذا التبرير للبقاء تحت الهيمنة الأمريكية، والإضرار بالمصلحة الوطنية".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي