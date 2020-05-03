إنزال تاريخي للمظليين الروس فوق القطب الشمالي

بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذكرى 90 لتشكيل قوات الإنزال الجوي، نفذ المظليون الروس عملية إنزال مظلي من ارتفاع 10 آلاف متر فوق القطب الشمالي، صنفت الأولى من نوعها بالتاريخ.

وأوضح الخبير العسكري تيمور دويدار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" بعض الخصائص التقنية التي استخدمت في هذه العملية، قائلا: "لقد كان هذا اختبارا لتقنيات وسائل النقل من طيران ومركبات وسلاح وأفراد، بدرجة حرارة في الجو تصل لنحو ناقص 60 درجة مئوية، إذ تم بنجاح اختبار التكنولوجيا الحديثة لصناعة المظلات، وأجهزة التنفس، وتسخين الرئتين، وكل ما يتعلق بالرصد والتتبع والتسليح تقنيا وتكنولوجبا..".

واشنطن تكشف عن دبابتين خفيفتين من الجيل الجديد

بعد أن أثبتت دبابة "أبرامز" الأمريكية الثقيلة عجزها في حروب المدن، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن دبابتين خفيفتين من الجيل الجديد "غريفين 2".

وقال الخبير العسكري الاستراتيجي محمد عباس، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" بعض الخصائص التي تتمتع بهما هاتين الدبابتين، لافتا إلى نظيرتها الروسية من طراز "سبروت – إس دي" الخفيفة:

"تتميز "غريفين 2" بأنها ذات منظومة قيادة وسيطرة وتحكم ومراقبة رقمية، كما ويمكنها إطلاق 12 طلقة بالدقيقة من مدفع عيار 120 ملم، لكن بالمقارنة مع نظيرتها الروسية من طراز "سبروت – إس دي" الخفيفة، يظهر تفوق الأخيرة التي صنعت من خلائط معدنية، منحتها وزن 18 طنا (غريفين-2 أكثر من 30 طنا) والقدرة على المناورة العالية وحماية الطاقم وحمل الصواريخ المضادة للدبابات وغيرها من المواصفات بالإضافة إلى أنها برمائية، ما يجعلها تتفوق على الدبابتين الأمريكيتين الجديدتين..".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا