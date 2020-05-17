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    رصد عسكري

    مقاتلة "إف 22" الأمريكية في مرمى النيران الفنزويلية

    رصد عسكري
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    موضوعات حلقة الرصد العسكري: القاذقة الاستراتيجية الروسية "تو-22إم3" تختبر صاروخا جديدا، الغواصة الاستراتيجية "الأمير فلاديمير" تجري الاختبارات النهائية، مقاتلات أمريكية حديثة تستعد للالتحاق بخدمة البلاد، ومقاتلة "إف 22" الأمريكية في مرمى النيران الفنزويلية.

    الرادارات العسكرية الفنزويلية تحرج مقاتلة "إف 22" الأمريكية

    تمكنت رادارات قوات الدفاع الجوي الفنزويلية، من كشف مقاتلة أمريكية طراز"إف 22"، خلال محاولاتها اختراق أجواء البلاد.

    وحذرت قوات الدفاع الفنزويلية المقاتلة الأمريكية، مشيرة إليها أنها في مرمى نيران المضادات.

    الخبير العسكري الاستراتيجي محمد عباس علق على هذا الموضوع عبر إذاعة "سبوتنيك" قائلا: "عملت التقنية العسكرية الأمريكية على تجنب ملاحقة الرادارات المعادية، من خلال تقنية "ستيلث" الشبح.. وفي ظل تطور التقنيات العسكرية، نجحت روسيا والصين بتصميم منظومات كشف ومراقبة واستطلاع، وضعت حدا لتقنية التخفي الأمريكية..".

    بعد تحديث قاذفة "تو-22 إم3" الروسية.. اختبارات ناجحة لصاروخ فرط صوتي 

    أجرت القاذقة الاستراتيجية الروسية "تو-22إم3" المطورة، اختبارات ناجحة لصاروخ فرط صوتي جوي جديد، لم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن اسمه أو مواصفاته.

    وقال الخبير العسكري الاستراتيجي عمر معربوني في حديث لإذاعة "سبوتنيك":"عندما نتكلم عن تجارب صاروخية روسية تطلق من الجو، وخصوصا في هذه المرحلة المتقدمة من التجارب، فعلى الأغلب نتحدث عن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي، وهو الذي يتلاءم والتجهيزات الحديثة التي أجريت على  القاذفة "تو-22إم3"، ولربما هنالك ما هو جديد على غرار "كينجال".

     

    تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي المرفق

    الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    سلاح, روسيا, أمريكا, فنزويلا
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