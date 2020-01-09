بوتين من الطراد "مارشال أوستينوف" يشرف على إطلاق الصاروخ الفرط صوتي "كينجال"... فيديو

أشرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، على التدريبات التي قامت بها أساطيل البحر الأسود والشمالي في البحر الأسود.

وشاهد بوتين المناورات العسكرية، من الطراد "مارشال أوستانوف" حيث تم إطلاق العديد من الصواريخ منها الصواريخ المجنحة "كاليبر" وصواريخ باليستية سرعتها أسرع من الصوت "كينجال".

Путин, Шойгу и залпы «Калибров» pic.twitter.com/OFTuUUZzOo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 9, 2020

وشاركت الفرقاطتان "الأميرال غريغوروفيتش" و"الأميرال ماكاروف" في التدريبات بالإضافة إلى سفن الصواريخ الصغيرة وقوارب الصواريخ "أوريخوفو-زويفو" و"نابريجني تشيلني" و"إيفانوفيتس". وسفن الهبوط الكبيرة مثل "القيصر كونيكوف" و"آزوف" وسفن الخفر الساحلي "دميتري روغاتشيف" و"فاسيلي بيكوف" وغواصة "كولبينو" بالإضافة إلى بعض السفن المضادة للغواصات وكاسحات الألغام البحرية.

На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com/i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 9, 2020

وشاركت أساطيل البحر الأسود والأساطيل الشمالية بالمناورات التي شملت أكثر من 30 سفينة بالإضافة إلى الغواصات، وأكثر من 40 طائرة تابعة للقوات الفضائية الروسية.

«А чуть правее - Стамбул, ну вы там вчера были» pic.twitter.com/SORVVMcuSg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 9, 2020

وأبلغ القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية، نيكولاي إيفمينوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فور الانتهاء من التدريبات أنها كانت ناجحة، حيث أمر بوتين بإنهائها وعودة القوات إلى أماكن تمركزها.