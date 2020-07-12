منظومة "إس-400" تواجه مقاتلات أمريكية في تركيا

موضوعات الرصد العسكري: تسليح البحرية الروسية بمدفعية "كاليتسيا" الجديدة، روسيا تزيد مدى إطلاق المدفعية الكهرومغناطيسية، تركيا تختبر منظومة "إس-400" على مقاتلات أمريكية، والولايات المتحدة ترسل قاذفة استراتيجية إلى جزيرة غوام.

اختبار منظومة "إس-400" على مقاتلات أمريكية في تركيا

اختبرت تركيا منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية، على مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16 فيبر" و"إف-4 فانتوم الثانية.

وأوضح الخبير العسكري علي مقصود في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بعض الخصائص التي تميز هذه المنظومة،

مشيرا إلى أن "إس-400" ليست بحاجة لهذا الاختبار، فهي تكشف الأهداف على مسافة 600 كم، وملاحقة طائرات الشبح والقاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية والمجنحة وتدميرها على مسافة 400 كم، هذه المنظومة تتفوق على أخواتها ومثيلاتها على مستوى العالم بأكثر من مرة، بل وعلى كل منظومات الدفاع الجوي".

روسيا تزيد مدى إطلاق المدفعية الكهرومغناطيسية

أعلن المجمع العسكري الصناعي الروسي، عن اختبار سلاح المدفعية الكهرومغناطيسية، مشيرا إلى زيادة المدى الأقصى للإطلاق من 8 إلى 10 كيلو مترات.

وقال الخبير العسكري محمد عباس في حديث لإذاعة "سبوتنيك" "إن هذا السلاح يعتمد على استخدام تيارات كهربائية عالية الجهد، بإمكانها تعطيل الأنظمة الإلكترونية، الموجودة في المعدات العسكرية من آليات ومركبات وطائرات وغيرها من مختلف وسائط القتال.. اليوم عندما تصل أندية السلاح الروسي إلى مسافة 10 كم، فهذا يعني حدوث عملية تطوير كبيرة بهذه الوسائط.. أعتقد أن هذا يشكل تطورا في عالم صناعة الذخائر بشكل عام، والروسي بشكل خاص.

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا