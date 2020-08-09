واشنطن تنشر صواريخ كروز لاحتواء روسيا

موضوعات الرصد العسكري: قمرة القيادة في الشبح الروسية محمية حتى من الإشعاع النووي، صواريخ "إسكندر-إم" تدمر أهدافها بدقة عالية، واشنطن تنشر صواريخ كروز محملة برؤوس نووية، وإسرائيل تتسلم 4 مقاتلات شبح من الولايات المتحدة.

إطلاق صواريخ "إسكندر-إم" الروسية بنجاح منقطع النظير

أعلنت القوات الروسية عن إطلاق صواريخ "إسكندر-إم" خلال تدريبات خاصة، موضحة أن الضربات نفذت بالتنسيق مع أنظمة الاستطلاع والإطلاق والبيانات التي تلقتها المنظومة من الطائرة المسيرة "أورلان-10".

وتحدث الخبير العسكري فلاديمير بوغاتيريف، لإذاعة "سبوتنيك"، حول هذه المنظومة قائلا:"معروف عن هذه المنظومة الصاروخية قدرتها بالانتشار السريع، وامتلاكها إمكانيات تدميرية كبيرة، ولكن الأهم من ذلك أن هذه المنظومة تتصرّف بسرية وسرعة عاليتين، كما وتوجه الضربات بدقة متناهية إلى الهدف المراد تدميره. مع إمكانية استخدام بيانات الطائرات المسيرة، فإن ذلك يمكنها من ضرب الأهداف المخطط تدميرها تلقائيًا، في منطقة معينة، وبنتيجة مضمونة".

الولايات المتحدة تنشر صواريخ كروز محملة برؤوس نووية

تعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ كروز محملة برؤوس نووية تطلق من البحر، بذريعة احتواء الخطر الروسي.

وقال الخبير العسكري محمد عباس، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":"إذا كانت ذريعة الولايات المتحدة بأنها تسعى لاحتواء روسيا وتطويق دورها العالمي، فهذه الحجة منتهية الصلاحية، خصوصا وأننا ندرك أن صواريخ كروز نفسها منتهية الصلاحية بالنسبة للدفاعات الجوية والصاروخية المضادة التي تمتلكها روسيا، في ظل التقنية العسكرية المتطورة.. ".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا