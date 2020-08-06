منظومة "إسكندر-إم" توجه ضربة ساحقة لـ "العدو"...فيديو

يظهر في اللقطات تحضير أطقم المنظومة لإطلاق النار وكذلك إطلاق صاروخ على أهداف العدو الافتراضي.

خلال التمرين، تدرب الطاقم على تغير وضع المنظومات من السير إلى الوضع القتالي. تم تنفيذ الضربات الصاروخية كجزء من أنظمة الاستطلاع والضرب بناءً على بيانات تحديد الهدف التي تم تلقيها في الوقت الفعلي من الطائرة المسيرة "أورلان-10".

وبحسب وزارة الدفاع، أصيبت جميع الأهداف الافتراضية الواقعة على مسافة 90 كيلومترا بدقة عالية.