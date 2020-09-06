مدرعة روسية جديدة لا نظير لها في العالم

مدرعة "بي تي إر_82" الجديدة تمتلك سلاحا مختلفا

أنتجت روسيا مدرعة جديدة منقطعة النظير، طراز "بي تي إر-82"، تتميز بامتلاكها سلاحا تفتقر إليه المدرعات الأخرى المماثلة.

وأوضح نائب المدير العام للشركة المصنعة ألكسندر بيريغوفوي، في حديث لقناة "زفيزدا" الروسية: "نرى الناقلة المدرعة "بي تي إر-82" بهذا الشكل لأول مرة، إذ تحتوي على تصميم قتالي جديد تماما. مدفع عيار 30 ملم ورشاش عيار 2,42. كما تزن هذه المدرعة مع الذخيرة 1900 كغ، بالإضافة لميزات رئيسية، إذ يبلغ ارتفاع المدفع 70 درجة، كما يمكن تحميل الذخيرة من الداخل والخارج، وهي مجهزة بالصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.. ".

إيران تستخدم نظام الإطلاق العامودي لصواريخ كروز بمدمراتها البحرية

تعمل إيران على تزويد ما لديها من مدمرات في أسطولها البحري بنظام إطلاق عامودي لصواريخ كروز بعيدة المدى.

وقال الخبير العسكري عمر معربوني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" حول هذا الموضوع: "قبل أن تدخل إيران في مجال استخدام نظام الإطلاق العامودي في المدمرات والغواصات، كان لها تجربة مع منظومة "باور-373" الشبيهة بالمنظومة الروسية "إس-300" المضادة للطائرات، والتي تعتمد على نظام الإطلاق العامودي.. نجح الإيرانيون في هذا المجال بما يتيح لهم استخدام الصواريخ بشكل أكثف وأدق".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا