للمرة الأولى... موسكو والقاهرة تستعدان لمناورات مشتركة في البحر الأسود

موضوعات الرصد العسكري: مناورات روسية مصرية لأول مرة في البحر الأسود، بندقية جديدة من كلاشينكوف تنجح في أشد الاختبارات، الهند تعتزم اختبار صاروخها فرط الصوتي ونجاح الاختبارات الأولى لأحدث دبابة ألمانية.

تنسيق روسي مصري لمناورات "جسر الصداقة-2020"

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن بدء التحضيرات لإجراء مناورات بحرية مشتركة، لأول مرة مع قوات البحرية المصرية في البحر الأسود.

وأوضح مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية خالد عكاشة، لبرنامج الرصد العسكري أن التدريبات: ستشمل مجموعة من المهام المتطورة المرتبطة بتأمين الممرات البحرية، التصدي والتعامل مع سفن تحمل أخطارا أو تهديدات، عمليات الإنزال البحري في مناطق التهديدات، والتعامل مع سفن تحمل شحنات أو تحاول اختراق القانون أو التهديد.. ".

الحكومة الهندية توافق على اختبار ونشر صاروخ "شوريا" فرط الصوتي

نشرت صحيفة "هندوستان تايمز" نقلا عن مسؤول هندي رفيع المستوى، أن الحكومة وافقت على اختبار صاروخ "شوريا" فرط الصوتي، بهدف نشره مستقبلا في المواقع الاستراتيجية من البلاد.

وأوضح الخبير العسكري أندريه أوليتسكي في حديث لإذاعة سبوتنيك أن: "هذا الصاروخ يصل مداه إلى 800 كم، ويمكن تسليحه برؤوس حربية بدأ من الرؤوس شديدة الانفجار والضغط الحراري وحتى النووية منها، ويمكن أن تصل سرعة الصاروخ في نهاية التحليق إلى سرعة تزيد عن سرعة الصوت بـ 7 مرات.. هذا لا يعني أنه وصل إلى التشكيلات، بل هذا نموذج اختباري للصاروخ.. ".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا