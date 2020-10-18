تخبط أمريكي بعد إعلان روسيا عن صواريخها فرط الصوتية

أكد جنرال في القوات الجوية الأمريكية، أن واشنطن تمتلك صاروخا فرط صوتي تصل سرعته إلى 8 ماخ، في حين أكد البنتاغون أن هذا النوع من السلاح سيدخل في القوات الأمريكية عام 2023.

وقال الخبير العسكري علي مقصود لإذاعة سبوتنيك: "هذا الإعلان مجرد زوبعة بفنجان ولا يمتلك أساسا من الصحة.. إنه موجه لمخاطبة الرأي العام الأمريكي، الذي بدأ يرتعد من التفوق العسكري الروسي عبر عدة نماذج من الصواريخ، خصوصا بعد الإعلان عن صاوخ تسيركون المدمر، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت بنحو 10 مرات، ويزيد مداه عن 10 آلاف كم، ولا يمكن اعتراضه.. لذا يأتي هذا التصريح لتخفيف وطأة التقدم والتحول الاستراتيجي، والتفوق الروسي على الولايات المتحدة الأمريكية".

طهران تتطلع إلى تعاون عسكري مع موسكو وبكين بعد رفع الحظر عن سلاحها

في ظل المرحلة التالية لرفع حظر التسلح المفروض على إيران، أعلنت طهران عن تعاون عسكري مرتقب مع روسيا والصين.

وقال رئيس صحيفة كيهان العربي جميل الظاهري لبرنامج الرصد العسكري: "بعد هذا الإفراج التسليحي عن إيران، ستكون هناك علاقات على مستوى عال بين الجمهورية الإسلامية في إيران من طرف، وروسيا والصين من طرف آخر، على المستوى العسكري والدفاعي.. لا يمكن لأحد أن يقتص حق إيران بتصدير أسلحتها أو استيراد الأسلحة التي تحتاجها.. ".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا