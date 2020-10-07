بعد نجاح تجربة إطلاقه... بوتين يهنئ المشاركين في تصميم صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع المشاركين في العمل على صاروخ "تسيركون" المجنح فرط الصوتي، وتقدم بالشكر لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين معلقا على تأكيد رئيس هيئة الاركان نجاح عملية اطلاق صاروخ "تسيركون" وإصابته هدفا في بحر بارنتس: "بالنسبة لهذا العمل.. فهو عمل هائل قام به علماؤنا ومصممونا وعمالنا الموهوبون والمتخصصون العسكريون. إنها مرحلة كبيرة في تجهيز القوات المسلحة بأحدث الأنظمة. أريد أن أهنئ كل من شارك في العمل على "تسيركون"..".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، نتيجة اختبارات إطلاق صاروخ "تسيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي جرى إطلاقه من الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، أكدت خصائصه المميزة من حيث مدى ودقة الإطلاق، وكذلك السرعة.

واختبرت روسيا صاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي، وأكد الرئيس الروسي أن صاروخ "تـسيركون" سيتمتع بسرعة تفوق سرعة الصوت بمقدار 9 مرات (9 ماخ) وذلك بالإضافة إلى مدى الطيران الذي سيزيد عن ألف كيلومتر. وسيكون هذا الصاروخ قادرا على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.

Успешно проведены пуски ракеты"Циркон"с фрегата«Адмирал Флота Советского Союза Горшков»,подтверждены «уникальные тактико-технические характеристики»ракеты по дальности и точности стрельбы и гиперзвуковой скорости ее полета.Комплекс с новейшей поступит на вооружение в 2021—2022гг. pic.twitter.com/mY5ZpI9jpX — Факел России (@NvqCIrQcYlHT9Zt) July 26, 2020

وسيجري استخدام هذه الصواريخ من على متن الحاملات البحرية، أي السفن التي تعمل فوق سطح الماء والغواصات، وجميعها من دفعات الإنتاج التسلسلي وهي تضم السفن والغواصات المصنوعة والتي تجري صناعتها لتزود بصواريخ من طراز "كاليبر".