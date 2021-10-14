خبير أمني: الولايات المتحدة تلوح بالترسانة النووية لإيقاف نوايا الصين في ضم تايون

ملفات الحلقة: مسؤول عسكري إسرائيلي: إيران لن تحصل على قنبلة نووية وهناك ثلاثة سيناريوهات لمنع ذلك، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان يصف تنظيم "داعش" بأنه "صداع"، واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.

أزالت وزارة الخارجية الأمريكية غطاء سريا عن الترسانة النووية الأمريكية بعد أن كانت قد فرضته الولايات المتحدة لفترة زمنية طويلة، وكشفت الوزارة بذلك عن حجم السِّلاح النووي في البلاد. وبهذه الخطوة يلاحظ العالم حجم الإختلاف في سياسة الولايات المتحدة في عهدي الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب.

ويتصور الخبراء الاستراتيجيون أن هناك أسباب مهمة دعت الولايات المتحدة إلى الإفصاح عن ذلك، حيث قال الخبير الأمني والاسترايجي الدكتور أحمد الشريفي لـ"شؤون عسكرية" بأن:

"تحرك الصين اتجاه تايون يعتبر من الأسباب الرئيسة والمهمة التي دعت الولايات المتحدة للإفصاح عن ترسانتها النووية، في محاولة لردع نوايا الصين وتقليص حلمها بضم تايوان، أما الخبير الاستراتيجي طارق الحريري فيقول بأن هناك نوع من المناورات السياسية تتّبعها الولايات المتحدة لدعم صورتها مؤكدا خطورة تفشي السلاح النووي في العالم وخاصة حول إيران التي تحاول إمتلاك السلاح النووي والذي بلا شك سيؤثر على السلم العالمي".

خبيرروسي يؤكد أن تنظيم "داعش" هو عدو لـ "طالبان"

وصف الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كامران غسانوف، أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) يعتبر عدواً لـ "طالبان"، وأن كلا التنظيمين يقاتلان من أجل بسط السيطرة، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد في تصريح صحفي أن تنظيم داعش لا يمثل تهديداً وإنما "صداعا".

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إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعه