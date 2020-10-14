تسجيل
15:55 GMT14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نادي المستشرقين

    من ينقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا وأذربيجان وما هو مصيرهم؟

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان (26)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_orientalists_club/202010141046838250-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%9F/

    تحدثت عدة جهات عن نقل مرتزقة من الشمال السوري والشرق الأوسط إلى كل من ليبيا وأذربيجان للمشاركة بالقتال في هذه المناطق الساخنة، إذ أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مئات المقاتلين السوريين المرتبطين بتركيا انتشروا في منطقة الصراع في قره باغ. وقد رصد المقال في الصحيفة أن تركيا، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، سبق لها أن نظمت إرسال قرابة 5 آلاف مسلح من سوريا إلى ليبيا.

    وفي نفس السياق أكد السفير الأرميني السابق لدى إيطاليا سركيس غازاريان، أن حوالي 4 آلاف من الجهاديين الموالين لتركيا من "جبهة النصرة" و"لواء السلطان مراد" المحظورين في روسيا، وصلوا إلى قره باغ قادمين من ليبيا وسوريا، يقاتلون إلى جانب القوات الأذربيجانية.

    التصعيد العسكري في منطقة قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان - مارتاكيرت، 10 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Aram Nersesyan
    باشينيان: الأعمال القتالية في قره باغ ما كانت لتبدأ لولا استعداد تركيا للمشاركة فيها
    فيما أقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه على "سبوتنيك"، بوجود خلافات ملموسة بين بلاده وتركيا بشأن قضية قره باغ، وشدد على ضرورة أن "تكون تصرفات تركيا في قره باغ شفافة مثلما كانت في سوريا.

    وكانت وزارة الدفاع الروسية قد عبرت عن قلقها من إرسال إرهابيين إلى أذربيجان. من جهته، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الموجهة إلى أنقرة بإرسال مسلحين من سوريا إلى منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

    حول مصير الإرهابيين المرتزقة في مناطق ليبيا وأذربيجان، علق الخبير العسكري والسياسي، كمال جفا، قائلاً:

     "إن تركيا أرسلت سابقا بعض المقاتلين من شمال سوريا إلى سيناء وأيضا إلى طرابلس في لبنان وتم نقل المقاتلين العرب من الشمال السوري إلى ليبيا، ومادام متوفر هذا العدد الكبير من المقاتلين المشتتين، حيث أن تركيا تستطيع أن تستثمر حوالي نصف مليون مقاتل في الشمال السوري من المخيمات السورية التي تعاني من ظروف معيشية معقدة جدا، حيث يمكن أن يتسابق عشرات الآلاف للتطوع بمجرد فتح باب التطوع، ولا يمكن أن يعود هؤلاء المقاتلين إلى حاضنة الدولة السورية، فقسم كبير منهم ارتكب جرائم ضد المدنيين وضد الجيش السوري لذلك لا يمكن أن تقبلهم الدولة السورية، ولا بد أن يكون هناك حل دولي لهؤلاء الإرهابيين، وأعتقد أنه سيتم الاستثمار بهؤلاء الإرهابيين، طالما لم تنته الصراعات والحروب، وربما يتم نقلهم إلى بؤر توتر أخرى".

    فيما تحدث الخبير بالشؤون التركية، دانيال عبد الفتاح، حول نفي أردوغان إرسال مرتزقة إلى أذربيجان:

     لم نسمع أي تصريح يقول بأن تركيا تعترف بإرسال مسلحين إلى أي جهة، لكن كان هناك تلميح بهذا الشأن وأن المسلحين السوريين هم الذين يريدون محاربة روسيا وأرمينيا، لأنهما تدافعان عن النظام السوري والجيش السوري، وأيضا كان هناك حديث عن أن بعض المسلحين السوريين لا يتبعون إلى الأوامر التركية، طبعا هناك نوع من الحرب الإعلامية والنفسية التي تمارس في تركيا، والذي يسلح ويمول ويدرب المسلحين هي تركيا، والجيش السوري الحر أكبر دليل على ذلك، حيث تم تأسيسه وتدريبه وتسليحه وتمويله في تركيا، لذلك لا يحتاج الأمر إلى كثير من الفيديوهات والاعترافات والتحقيقات الدولية لإثبات أن تركيا هي التي تسلح المرتزقة". 

    للاستماع إلى الحلقة كاملة في الرابط الصوتي.

    إعداد وتقديم: نزار بوش

    الموضوع:
    التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان (26)
    الكلمات الدلالية:
    قره باغ, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مزرعة أفوكادو التابعة لشركة لإنتاج الأفوكادو تروبس بالقرب من تاويرا، البرتغال 6 أكتوبر 2020
    الذهب الأخضر... كيف تنمو فاكهة الأفوكادو في البرتغال وما مصير محبوبة الجميع؟
    الغرب، بدلا من محاربة الوباء، يحارب لقاح سبوتنيك V الروسي
    بدلا من محاربة الوباء... الغرب يحارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك