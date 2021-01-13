كيف ستتطور الأحداث في الولايات المتحدة بعد فشل عزل ترامب؟

بعد فشل الديمقراطيين في عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإجباره على الاستقالة، يبدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة المساءلة الثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

وكان مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، أعلن في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، معارضته اللجوء إلى التعديل الـ25 لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه. فيما أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي الحالي، بأن ترامب لا يفكر في الاستقالة المبكرة، لأنها تعني الإقرار بالهزيمة المذلة.

إذن، كيف ستتطور الأحداث في الولايات المتحدة بعد فشل الديمقراطيين في عزل ترامب، وهل ستتغير السياسة الأمريكية بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة؟

يقول الخبير بالشأن الأمريكي معتز طربين:

"لدى ترامب المال والسلطة، هذا ما سيمكنه من التصدي لكل الاتهامات ضده، ولا أعتقد أن الديمقراطيين سيستطيعون عزله قبل موعد التنصيب، وما يحصل في الولايات المتحدة قد يكون جزءا من مسرحية، وليست مسرحية بشكل كامل، لكن هناك مؤسسات وقوانين يحترمها الجميع ويخافون على الأمور الاقتصادية، ومن قام بأعمال الشغب هم فئة قليلة، ولا أعتقد أنه ستحصل فتنة كبيرة بين الشعب الأمريكي، وقوة الدولة ستسيطر على الوضع".

فيما تحدث الخبير بالشؤون الدولية حسن شقير حول إمكانية استمرار الاصطدامات بين مؤيدي ومعارضي ترامب بعد تنصيب جو بايدن رئيسا:

"بعد رفض مايك بينس نائب الرئيس عزل ترامب، أصبح هناك انقسام كبير في الولايات المتحدة، وإن لم تستمر الاحتجاجات سيستمر الشرخ في داخل المجتمع الأمريكي، وقد يرحل ترامب ولكن الترامبية تعمقت في الواقع الأمريكي على المستوى العنصري والسياسي والاجتماعي، وخاصة أننا شاهدنا عبوات زرعت في مبنى "الكابيتول" إضافة إلى نمو المجموعات المتطرفة التي غذاها ترامب، وستكون لدى جو بايدن رحلة شاقة جدا في تضميد الصدع في المجتمع الأمريكي".

إعداد وتقديم: نزار بوش

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