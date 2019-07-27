هل تنفذ تركيا عملية عسكرية شرق الفرات دون موافقة واشنطن؟

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدمير "الممر الإرهابي" شرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.

وفي هذا السياق قال الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو في حديثه لبرنامج "البعد الآخر" عبر إذاعة "سبوتنيك": "إن تركيا ضاقت ذرعا من التسويفات الأمريكية، وإن هناك بؤرا إرهابية لا تزال موجودة على الحدود السورية التركية، وتدعمها واشنطن بالسلاح حتى بعد إعلانها القضاء على داعش، وهو ما دفع الرئيس التركي ووزيري الخارجية والدفاع أن يتحدثوا عن عملية عسكرية شرق الفرات أيا كانت مخرجات الحوار مع واشنطن".

وأردف أوغلو قائلا: "أمن تركيا هو الأساس، وعند الحديث عن منطقة آمنة شرق الفرات، وعن عملية عسكرية تؤمن هذه المنطقة، يجب أن يكون ذلك تحت السيطرة التركية، مع ضمان عدم وجود أي مجموعات إرهابية في هذه المنطقة".

من جانبه قال المحلل السياسي من نيويورك نصير العمري: " التهديدات التركية متكررة، وقديمة جديدة، ولا يمكن أن تصل إلى حد تحدي الولايات المتحدة والهجوم على حلفائها، بحملة شاملة تهدد علاقتها مع واشنطن، وربما تكون هذه التهديدات خطوة استباقية لمنع فرض عقوبات أمريكية جديدة على تركيا، أو للتفاوض نحو إبقاء تركيا في المشهد السياسي السوري مستقبلا".

وعبر العمري عن اعتقاده، بأنه إذا كان هناك بالفعل عمل عسكري تركي، فسيكون عملية محدودة، تعتمد فيها على حلفائها داخل سوريا.

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إعداد وتقديم / يوسف عابدين