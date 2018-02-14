عدن... الفوضى غير الخلاقة وإلى الانفصال سرّ

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER قوات هادي تتقدم جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن

قال نصر الدين عامر- المسؤول في الهيئة الإعلامية في حركة "أنصار الله" في اليمن أن ملف الاغتيالات السياسية كان موجودا وتعاني منه العاصمة صنعاء وبقية المحافضات اليمنية قبل ثورة 21 سبتمبر التي تمكنت من تطهير البلاد من عناصر "القاعدة" و"داعش" واستأصلت قوى الفساد التي كانت تستخدم هذا الملف وغيرها للتغطية على نشاطها.

وأضاف عامر في حديث لـ"سبوتنيك" عبر برنامج "بانوراما" أن "الاغتيالات تتم لنشر الفوضى، لتحقيق مشروع واشنطن في المنطقة، لكنه فشل في حين ما زال يسري في المناطق التي تخضع لقوات التحالف في الجنوب اليمني، والتي تدخل كذلك ضمن تصفية الحسابات بين الفرقاء".

وأكد أن من وصفها بقوى العدوان "تريد فوضى عارمة في مختلف المناطق لكي يقبل الجميع بالتقسيم الذي يريده الخارج للتحكم في ثروات البلاد والسيطرة على منابع الطاقة".

وكان مسلحون إغتالوا شوقي كمادي إمام وخطيب مسجد الثوار بعدن ورئيس دائرة التنظيم والتأهيل في "حزب التجمع اليمني للإصلاح عدن الثلاثاء. وقد ناشد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني في حكومة عبد ربه منصور هادي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التحرّك السريع لإنقاذ علماء ودعاة عدن، وذلك بعدما عملية الإغتيال.

أما حزب الإصلاح الذي ينتمي إليه المغدور فقال:

"إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية في عدن، والاستهداف المتعدد الصور للحياة السياسية والحياة المدنية، ومحاولات الدفع بهذه المناطق إلى مربعات الفوضى، ليكشف بوضوح عن بصمات المشروع التدميري الذي لا يريد الخير لليمن، وهو ما يتطلب إدراكا ووعيا من كافة مكونات الرأي العام المحلي، وفي المقدمة المكونات الحزبية والنقابية والشبابية ووسائل الإعلام، لإدانة هذا السلوك الإجرامي ورفضه، وللاصطفاف خلف مطالب إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية كتوجه وطني لا يقبل التأجيل، وعلى رأس هذه المؤسسات المؤسسة الأمنية".

وفي ما يتعلق بموضوع إنفصال الجنوب عن شماله يرى مراقبون أن "التحليل العميق للواقع اليمني يشير إلى أن اليمن ليس في طريقه نحو الإنفصال إلى كيانين، كما يتمنى الانفصاليون، وإنما في طريقه نحو التفكك من دولة متجانسة كاملة السيادة إلى دولة مجزأة فاقدة السيادة. ففي الوقت الحالي، والمستقبل القريب على الأقل، يُـسيطر على الأراضي التابعة للجمهورية اليمنية عدد كبير من القوى المحلية والأجنبية".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني