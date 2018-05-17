غزة تحت النار وتحذيرات من انفجار

تناقش الحلقة تحذير حركة "حماس" في بيان لها تعليقاً علة التطورات في غزة من أن "كل يوم يمضي دون إنهاء هذه الأزمة وإنقاذ غزة من مصيرها المحتوم حسب وصف الأمم المتحدة "غزة ٢٠٢٠ غير قابلة للحياة" يقربنا وبشكل متسارع من الانفجار الأكبر الذي سيطال الجميع".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa المفوضية الأوروبية تخصص ثلاثة ملايين يورو مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة

الحركة طالبت المجتمع الدولي لـ"التقاط اللحظة ووضع حدٍ لجرائم الاحتلال وإجباره على رفع الحصار فورًا وبدون شروط".

وأكد البيان أن الحركة وكل القوى الفلسطينية وجموع الشعب خرجوا في مسيرات العودة بكل حرية ووعي وإرادة إلى السياج الفاصل للتظاهر سلميًا، "ليكسروا بوابة هذا السجن الكبير، ويطالبوا بحقهم في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة".

يأتي ذلك فيما يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الخميس في القاهرة، بناءاً على طلب سعودي لبحث الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

ويهدف الاجتماع إلى صياغة رد موحد لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بعد مقتل عشرات المتظاهرين وجرح أكثر من 2000 في ذكرى النكبة، التي تزامنت مع احتجاجات على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

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وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة، وأسفرت عن جرح فلسطيني واحد وإلحاق أضرار، مع تراجع وتيرة تظاهرات حاشدة لأسابيع مع بدء شهر رمضان.

تأتي الغارة بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة والمواجهات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بلغت ذروتها، الإثنين الماضب، مع مقتل 60 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وارتفع إلى أكثر من 110 عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 مارس في غزة، حيث يتجمع الآلاف على طول السياج الأمني مع إسرائيل للتظاهر في إطار "مسيرة العودة".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني