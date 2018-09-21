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18:09 21 سبتمبر/ أيلول 2018
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    طرابلس في النار... فأين الأمم المتحدة؟

    بانوراما
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    ضيف الحلقة: عبد العزيز إغنية – أكاديمي وخبير في الشأن الليبي.

    تناقش الحلقة الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مداخل العاصمة الليبية طرابلس حيث التصعيد الأخير اعتبر أنه محاولة لتحسين التمركزات العسكرية، وسط تبادل الاتهامات بين أطراف الصراع حول الطرف المسؤول عن خرق اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري.

    الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس
    © AFP 2018 / MAHMUD TURKIA
    الخريطة الكاملة لاشتباكات وضحايا طرابلس الليبية
    وقد ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة في المدينة إلى 96 شخصا، إثر مقتل 11 شخصا مساء الخميس.

    وحسب بيان لإدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فإن "إحصائية ضحايا الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس الخميس بلغت 11 قتيلا و33 جريحا ومفقودا واحد".

    وبتلك الإحصائية يرتفع عدد ضحايا المعارك المسلحة التي تشهدها طرابلس من 26 أغسطس/آب المنصرم وحتى أمس الخميس إلى " 96 قتيلا و306 جرحى إضافة إلى 17 مفقودا".

    كما تناقش الحلقة تصريحات المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، التي اعلن فيها أن قواته لم تشارك في الاشتباكات الجارية في طرابلس منذ أكثر من أسبوعين، مؤكداً أن: "الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس لقواته أي علاقة بها على الإطلاق، وكل تلك التحركات ارتجالية".

    حفتر أشار إلى أنه "حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس، وستسير الأمور بشكلها الصحيح"، مضيفاً أن "قادة مليشيات طرابلس بدأوا بشكل وطني للدفاع عن عوائلهم وأحيائهم ولكنهم أصبحوا أغنياء، ومجرمون، وننصحهم بمغادرة ليبيا، أو مواجهة القانون، أو المصالحة مع المجتمع".

    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
    حفتر: يتحدث عن اشتباكات طرابلس ويؤكد أن الجيش سيتحرك في الوقت المناسب (فيديو)

    الخبير في الشؤون الليبية عبد العزيز إغنية قال أنه "عندما يجتمع الجهل وقلة الوعي وغياب الوطنية والأجندات الحارجية ، فأنه من الطبيعي أن التكون النتيجة الحروب العبثيةـ والتي أصبحت طرابلس وسكانها أحد ضحاياها".

    واضاف في مداخلة عبر "بانوراما" أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صادقون في يوم من الأيام فيحل الأزمات الدولية ، كما حصل ويجصل بالنسبة للقضية الفلسطينية، والقضاايا الأخرى في العالم، وليبيا ليست إستثناء".

    ورداً على سؤال أكد أغنية أن المجلس الرئاسي لا يملك من شرعيته إلا الإعتراف وقليل من الأموال ، وتنقصه الخبرة لإدارة الأزمة، لخلوه من رجال دولة حقيقيون يستطيعون وضع حد لممارسات الميليشيات المسلحة ".

    أجرى الحوار: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    ميليشيات, الجيش الليبي, ليبيا, خليفة حفتر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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