روحاني: الحرب مع إيران ستكون "أم المعارك"

تناقش الحلقة أهم ما تضمنته كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمام وزير وموظفي خارجية بلاده في مقر الوزارة، والتي شدد فيها على أنه إذا أرادت واشنطن أن تتفاوض مع طهران فعليها أولا أن ترفع العقوبات.

الرئيس روحاني قال أيضاً إن التوقيع على الاتفاق النووي يدل على أن "الإيراني يمتلك قدرة سياسية ودبلوماسية ولديه منطق ويقاوم وينجح".

كما أوضح روحاني، "الاتفاق النووي، باعتراف العدو والصديق، لم يكن يشكل ضرراً على ايران، حتى أن ترامب اعترف أن الايرانيين لم يهزموا قط في أية مفاوضات".

وبخصوص بريطانيا، قال روحاني، "إنها لا يمكن لها أن تستخدم مضيق هرمز بحرية فيما يتم منع سفن إيران من المرور عبر مضيق جبل طارق".

وتابع روحاني "الناقلات البريطانية في السابق كانت ترفض تحذيراتنا في الخليج الفارسي، لكن الأمر الآن يختلف كليا”، مضيفاً أن موقف الجمهورية الإسلامية هو "الأمن مقابل الأمن، المضيق مقابل المضيق، السلام مقابل السلام، والنفط مقابل النفط".

الخبير في الشؤون الإيرانية حسين رويوران إعتبر أن المنطقة تشهد "صراعاً بين مشروعين، إيراني- يدعوإلى ترتيبات إمنية إقليمية بين دول المنطقة، ومشروع أمريكي- يدهو لتأليف قوة دولية تفرض هيمنتها على الخليج والمضائق الأخرى".

وأضاف رويوران في مقابلة عبر "بانوراما" أن المشروع الإيراني بدأ يجد طريقه إلى النور، من خلال زيارة الوفد الإماراتي، ومن ثم القطري، في حين أن الولايات المتحدة لم تتلقى حتى الأن إلى نفي، وعدم مشاركة دول وازنة كألمانيا وإسبانيا وغيرها في دعوتها لتشكيل قوة دولية لحماية ممرات الخليج".

وحول إرسال بريطاينا لسفن بحرية إلى مياه الخليج، قال الخبير الإيراني أنها لن تغير المعادلة في، لأن القواعد البريطانية موجودة اصلاً في المنطقة، وأنها لو كانت قادرة على عمل شيء، لكانت تصرفت عندما إحتجز الحرس الثوري الناقلة البريطانية أما أعين أربعة بارجة حربية بريطانية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني