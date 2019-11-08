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18:47 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    بانوراما

    لمن ترسل الأسلحة الأمريكية إلى اليمن؟

    بانوراما
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    تناقش الحلقة التقرير الذي عرضته  شبكة "سي.إن.إن"  الأمريكية، وتحدث عن وصول معدات وأسلحة أمريكية سرًّا إلى ميناء عدن  اليمني.

    وقالت الشبكة إنها حصلت على لقطات فيديو صورت بشكل سري، وتظهر إنزال عربات مدرعة على رصيف ميناء عدن، مشيرة إلى أن العديد من شهود العيان أفادوا بأن السلطات اليمنية اعتقلت واستجوبت من يشتبه في تسريبهم مقطع الفيديو إلى وسائل الإعلام.

    وتأتي هذه الحادثة بعد أن جرى الثلاثاء الماضي التوقيع على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

    وكانت السبكة الأمريكية نشرت أواسط الشهر الماضي تحقيقأ  أفاد بأن السعودية والإمارات قامتا بتسليم أسلحة أمريكية لميليشيات وصفتها بالمتطرفة في اليمن، مضيفة أنها توصلت لأدلة تؤكد أن العتاد العسكري الذي بيع للسعودية والإمارات تم توزيعه على مجموعات مليشيات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.

    كما وأكدت في تثقريرها أنه عثر على أسلحة أمريكية بحوزة مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وما سمته المليشيات المتشددة و"أنصار الله"، معتربة ذلك بأنه يشكل انتهاكا لقانون مبيعات الأسلحة، وأنه يجري تحويل تلك الأسلحة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من واشنطن.

    الخبير في الشأن اليمني عبد الرحمن المحمدي اشار في حديث ل"بانوراما" أن الولايات المتحدة هي جزء من التحالف الذي يعتدي على اليمن ويحاصره،  وهي تقوم الأن بأرسال المزيد من الأسلحة إلى اليمن، نتيجة الإحتياجات المتواصلة للتحالف إلى هذه الأشلحة.

    وأضاف أن الرئيس الأمريكي الحالي هو "تاجر إنتهازي، يعمل على إرسال جميع أنواع الأسلحة الى اليمن، مقابل الأموال التي يحصل عليها من بلدان التحالف.

    أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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