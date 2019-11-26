انقسام في الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات في الضفة الغربية

قال الدبلوماسي الروسي السابق، الخبير في الشؤون العربية، فياتشيسلاف ماتوزوف، أن اعتبار وزير الخارجية الأمريكي بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية قانونية، يرتبط بـ"المحاولات الفاشلة للإدارة الأمريكية بإنقاذ الحياة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتابع أن "موقف إدارة ترامب بخصوص المستوطنات تسبب في إحداث شرخ داخل مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة"، مضيفاً أن هذه الإدارة "تقتل المفاوضات الدبلوماسية، لأنها تدعم طرفا واحدا في النزاع العربي الإسرائيلي".

وأوضح ماتوزوف في حوار عبر "بانوراما" ، أن موقف بومبيو لا يحظى بدعم كاف داخل الولايات المتحدة، كما هو الحال داخل الحزب الديمقراطي، ولاحتى داخل اللوبي اليهودي".

لكنه عبر عن رأيه بأن "قرار إدارة ترامب لن يغير شيئا على الأرض، لأنه يتعارض مع كل القوانين الدولية، مع اتفاقيات أوسلو".

كلام ماتوزوف جاء تعليقاً على تبديل الولايات المتحدة موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إذ لم تعد ترى وجودها مخالفا للقانون الدولي.

إذ اعتبر وزبر الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أن "وصف بناء المستوطنات الإسرائيلية بأنه مخالف للقانون الدولي لم يجد نفعا، ولم يساعد على إحراز أي تقدم في قضية السلام".