الكنيست يحل نفسه...وإسرائيل إلى انتخابات ثالثة

قال الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطالله، أن الثقافة السياسية في إسرائيل أصابتها تغيرات جذرية، فيما يخص حكومات ائتلافية تتشارك في الحكم.

ورأى عطا الله في حديث عبر برنامج "بانوراما" أن السنوات الأخيرة من الحياة السياسية في إسرائيل أظهرت جنوحاً لدى الأحزاب والتيارات اليمينية، ليس فقط إلى تهميش السكان العرب في إسرائيل، بل والقوى الأخرى، كاليسار، لتشكيل حكومة من لون سياسي واحد.

كلام عطا الله جاء في سياق تعليقه على قرار الكنيست الإسرائيلي، بالأغلبية في القراءة الأولى، الأربعاء، على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في 2 مارس/آذار المقبل.

ويواجه نتانياهو تحديا مباشرا لإثبات قدرته على قيادة حزب الليكود في الانتخابات القادمة نحو الفوز.

وفي أيلول/ سبتمبر حصل تحالف أزرق أبيض على 33 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، بينما حصل الليكود على 32 مقعدًا.

وفشل نتانياهو وغانتس في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أسابيع من المحادثات، كما فشل كل منهما بإقناع أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا "قومي علماني"، بالانضمام الى كتلتهما.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أنه حتى لو جرت الانتخابات، فإن الخارطة الحزبية في إسرائيل لن تتغير وستبقى أزمة تشكيل الحكومة قائمة.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني