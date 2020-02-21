كيف سيحسم البرلمان العراقي مصير حكومة علاوي؟

تناقش الحلقة احتمالات موافقة البرلمان على التشكيلة الحكومية التي سيقدمها له رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وفيما إذا كان تمسك القوى السُنّية والكردية بمطالبها سيؤدي إلى تأجيل تشكيل الحكومة.

كما تناقش إعلان علاوي عن تشكيل حكومة مستقلة دون مرشحي الأحزاب السياسية، وبالتالي كيف يمكن تحقيق ذلك دون إطار سياسي يدعمه.

الخبير القانوني محمد الساعدي، قال أن علاوي لا يملك دعماً سياسياً، لا من الكتل السنية، ولا من الأكراد، ولا حتى من قبل جزء من المكون الشيعي، وعليه فإن تمرير حكومته عبر البرلمان لا يملك حظوظاً كافية.

وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، لفت الساعدي إلى أن استمرار الأزمة على هذه الشاكلة قد يدخل العراق في فراغ دستوري، لأن مبدأ المحاصصة هو الذي سيحكم مجريات العملية السياسية والتوافق بين الأحزاب.

وكان علاوي دعا البرلمان إلى الانعقاد يوم الإثنين المقبل، للتصويت على تشكيلته الحكومية، ووعد في حال نيله الثقة بـ"العمل على اتخاذ خطوات لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، والتحقيق في قتل المحتجين".

التفاصيل في الملف الصوتي...

أجرى الحوار: فهيم الصوراني