دون تقدم يذكر... انتهاء اجتماع فيينا لـ "المصالحة" بين إيران والأوروبيين

تناقش الحلقة نتائج ما وصف باجتماع المصالحة في فيينا حول الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى، ضمن آلية فض الخلافات التي ينص عليها الاتفاق.

ودعت الأطراف إلى التوصل إلى حل قبل أن تقرر عرض القضية على وزراء الخارجية، لكن اللقاء انتهى ببيان نائبة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية هيلغا ماريا شميد، وقالت فيه: "تمت مناقشة تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وخطوات إيران في خفض تعهداتها النووية المنصوص عليها بالاتفاق النووي"، مشيرة إلى أنه "تم التعبير عن قلق جاد" من هذه الخطوات الإيرانية.

الخبير في الشان الإيراني، حكم أمهز، قال: "الاجتماع لم يقدم أكثر من التعبير عن الآمال، لأن الأوروبيين لم يقدموا ما يؤكد التزاماتهم بهذا الاتفاق"، معتبراً أنه "أصبح في حالة نوم سريري".

وفي مقابلة عبر "بانوراما" شدد أمهز على أن "خروج الولايات المتحدة من الاتفاق هو خطوة غير قانونية، وتراجعها عنه "لا يليق بدولة عظمى"، مضيفاً أن "الأوروبيين لم يخرجوا من القيد الأمريكي، ما يفسر عدم تقديمهم أي شيء للاتفاق النووي مع طهران".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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