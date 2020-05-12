فرنسا في النزاع الليبي... الخصم والحكم؟

تناقش الحلقة أبعاد موقف فرنسا من التطورات الحاصلة في ليبيا، في محاولة لرصد مصالحها وما يحكم مواقفها السياسية تجاه الأزمة الليبية.

وكانت فرنسا إحدى الدول الخمس الموقعة على بيان، إلى جانب كل من اليونان ومصر والإمارات وقبرص، التي طالبت تركيا بضرورة وقف نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

وفرنسا هي إحدى الدول التي شاركت مباشرة في الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتتهم بأنها تسعى للاستحواذ على النفط الليبي.

الخبير في الشؤون المغاربية أبو بكر الأنصاري، اعتبر أن فرنسا لم تكن مستعدة للمواجهة استحقاقات ما بعد مرحلة القذافي، الذي كانت تعتبره معطلاً لمصالحها في القارة الأفريقية.

كما أشار، في حديث لـ"بانوراما" إلى أن باريس لم تذهب إلى تفعيل القرار الأممي بحظر نقل السلاح إلى ليبيا، تخوفاً من خسارة مواقعها وحضورها في الملف الليبي، ما يعني أنها تضع مصالحها فوق كل اعتبار.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني