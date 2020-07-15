سرت... طبول الحرب تدق على وقع الاشتباك الإقليمي

تناقش الحلقة التحركات والحشود العسكرية في محيط مدينة سرت الليبية، في مؤشر على اقتراب المعركة بين قوات الجيش الليبي – من جهة، وقوات حكومة الوفاق- من جهة ثانية، للسيطرة على المدينة الاستراتيجية، التي تمثل بوابة آبار النفط في شرق ليبيا.

وكان البرلمان الليبي أصدر بياناً أجاز فيه لمصر التدخل عسكريا في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، بعد أن كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر في نهاية يونيو/ حزيران من أنّ تقدّم القوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخل العسكري المباشر في ليبيا.

الإعلامي الليبي، أحمد سالم، رأى أن عدم حل ملف الميليشيلت يقف وراء تصعيد الأزمة في البلاد، خلافاً لما نص عليه اتفاق الصخيرات، ما أخرج الأوضاع في ليبيا عن دائرة السيطرة والحل السياسي.

لكنه، وفي مقابلة عبر "بانوراما" استبعد تطور الأوضاع لحد المواجهة الإقليمية، كما شدد على ان الجيش الليبي والمقاومة الشعبية سيأخذان على عاتقهما مواجهة الوجود العسكري التركي في البلاد.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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