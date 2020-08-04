الأردن... الأزمة مع المعلمين تتصاعد ومطالب بتنحي رئيس الحكومة

قال الناشط السياسي الأردني، نمي العبادي، إن "الأزمة مع المعلمين في الأردن ما زالت في بدايتها، وستتجه إلى مزيد من التصعيد، في حال واصلت الحكومة التعامل مع مطالب واحتجاجات المعلمين بالأساليب البوليسية".