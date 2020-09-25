خطاب السراج حول الأزمة الليبية... خطوة للأمام أم اثنتين للوراء؟

جاء ذلك خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، أضاف فيها بضرورة اتخاذ "خطوات عملية تلزم الطرف الآخر بإعادة المرتزقة لبلادهم وإعادة فتح المنشآت النفطية"، والإسراع في استئناف الحوار السياسي الشامل لكل القوى في ليبيا.

للتعليق على هذا الموضوع، كانت "بانوراما" قد استضافت الإعلامي والخبير في الشأن الليبي، عبد الحكيم معتوق، الذي قال إن:

"خطاب السراج جاء لتبرير فشله في إدارة المرحلة، وهو يتحمل مسؤولية مباشرة عما يحصل في ليبيا منذ 5 سنوات من افتعال للأزمات والحروب".

وأضاف معتوق، أن "التسوية السياسية قادمة لا محالة، إذ لا يمكن لليبيا أن تبقى فترة أطول في طريق مسدود"، وأن "هذه التسوية لن تستثتي أحدا سوى فايز السراج".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني