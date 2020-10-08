الأردن.. حكومة جديدة في ظروف استثنائية

تتناول الحلقة موضوع تكليف العاهل الأردني عبد الله الثاني الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لعمر الرزاز الذي استقالت حكومته الأسبوع الماضي.

وركز خطاب التكليف على المسائل الوبائية، ويعتبر أكثر خطاب في تاريخ المملكة يتحدث عن التأمين الصحي والمستشفيات والصحة العامة والوضع الطبي، وسط تعليمات بأن تبادر الحكومة فوراً إلى تشكيل مجلساً وطنياً للأوباء والأمراض السارية.

كما وجه الملك في خطابه إلى ضرورة إعطاء الأولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالأثر الإيجابي على الأردن.

الخبير الاستراتيجي، عامر السبايلة، قال "إن إستقالة حكومة الرزاز جاءت نتيجة استحقاق دستوري بعد حل البرلمان، وبعد أن فشلت في تلبية الطموحات المتعلقة بالزراعة وديمومة القطاع الصحي والتصدي لوباء كورونا".

وأشار السبايلة، في مقابلة عبر "بانوراما" إلى أن حكومة الرزاز كانت أشبه بحكومة تصريف أعمال، وأن تكليف الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة يأتي كمحاولة لإنقاد الوضع الداخلي في الأردن.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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