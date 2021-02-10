اتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة... هل أزيلت كافة العقبات؟

تناقش الحلقة توصل الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماعها في القاهرة، إلى اتفاق حول ترتيبات الانتخابات، و تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة.

كما اتفقت على أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً خاصاً بتشكيل المحكمة، والعمل على إطلاق الحريات العامة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات.

وقال عضوالمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أن "لقاء الفصائل كان إيجابياً لجهة ضمان إجراء الإنتخابات بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية المحكومة بالولاء لقوى سياسية" – حسب تعبيره.

في المقابل، لفت رباح إلى "القضية الخلافية المتمثلة بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والتي لم ترد في البيان الختامي لأنها لم تحسم"، مشيراً إلى أن "إستبعاد هذه الفقرة ولد أجواء سلبية، قد تكون وراء موقف حركة «الجهاد الإسلامي""، بعدم المشاركة في الانتخابات.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.