هل تكون قطر الوسيط بين واشنطن و"أنصار الله"؟

تناقش الحلقة الحديث عن احتمالية أن تلعب قطر دور الوسيط بين الولايات المتحدة و"أنصار الله" في اليمن، على ضوء تجربتها الطويلة في ملف الأزمة اليمنية، منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

بدأت الدوحة حراكاً دبلوماسياً على خط إيجاد مخرج من الأزمة اليمنية، بعد التصعيد الأخير المتمثل في استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية لمواقع حيوية داخل السعودية، ووصوله إلى تخوم محافظة مأرب الاستراتيجية.

وفي هذا السياق جاءت زيارة وزير الخارجية القطري، حمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أجرى حواراً وصفه ب"البناء"، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، حول سبل تعزيز الأمن في المنطقة، والذي تضمن بحث الملف اليمني.

الخبير في الشؤون الخليجية، جلال فيروز، قال إن لدى الدوحة ميزة المرشح الأنسب للعب دور الوساطة بين الولايات المتحدة وحركة "أنصار الله"، بسبب العلاقة الجيدة مع كلا الطرفين، وامتلاك قطر لقنوات تواصل دائمة مع قيادة الحركة.

وأوضح، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن ارتفاع منسوب هجمات الجيش واللجان الشعبية ضد العمق السعودي، أدى إلى بروز حاجة لدور قطري في مساعدة الأطرف المتحاربة للتوصل إلى وقف الحرب في اليمن.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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