الانتخابات في العراق... إشراف أم رقابة؟

تناقش الحلقة التباين في المواقف بين الكتل السياسية داخل العراق من ملف الرقابة أو الإشراف الدوليين على الانتخابات، سيما مع تأكيد الحكومة العراقية أنها لم تطلب إشرافا أمميا عليها، وإنما الحديث يدور عن إيجاد آلية لمساعدة العراقيين ومفوضية الانتخابات.

ويأتي ذلك فيما قررت مفوضية الانتخابات في العراق، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين، وسط مخاوف داخل الشارع العراقي من أن يؤدي الجدل حول موضوع المراقبة على الانتخابات أو الإشراف عليها إلى عزوف المواطنين عن التصويت.

النائب في البرلمان العراقي عن كتلة "دولة القانون"عمار الشبلي، أكد أن الموقف من رفض مبداً الإشِراف على إجراء الانتخابات في العراق، كونه يعتبر أحد اشكال الوصاية، ويمس سيادة البلاد.

وأوضح الشبلي، في مقابلة عبر "بانوراما"، أنه "عندما تريد الأمم المتحدة الإشراف على الإنتخابات بدلاً من المراقبة فأن ذلك يعني أن تقاريرها غير دقيقة"، وأن العراق دولة ذات سيادة، وقادر بشكل مستقل على وضع مدونة السلوك النيابي".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.