"أنصار الله" وواشنطن... تواصل دون لقاء وبلا نتائج؟

أكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، حصول اتصالات غير مباشرة مع مسؤولين أمريكيين عبر سلطنة عمان، لكنها لن تؤدي لنتائج.

ووصف البخيتي، في مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، المطالب التي قدمها الجانب الأمريكي بوقف الهجمات على العمق السعودي ووقف التقدم العسكري لاسيما في جبهة مأرب، بغير المنطقية وغير العادلة.

وتابع: "لا يمكن تحقيق السلام في اليمن بوقف الحرب من طرف واحد"، مؤكداً أن حركة "أنصار الله" أعلمت الجانب الأمريكي بـ"مواصلة استهداف العمق السعودي وقوات المرتزقة".

ورداً على سؤال، أوضح البخيتي أن "هدف الإدارة الأمريكية من إطلاق التصريحات حول مقاربة جديدة للحرب في اليمن، هو تجميل صورتها والتنصل من المسؤولية الأخلاقية عن معاناة الشعب اليمني".

ويأتي ذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على اثنين من القادة العسكريين بحركة "أنصار الله"، بتهمة جلب أسلحة من إيران وتنظيم هجمات، بعدما كثفت الحركة هجماتها داخل العمق السعودي، وتواصل تقدمها بإتجاه مدينة مأرب الإستراتيجية.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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