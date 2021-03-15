ليبيا: الحكومة تؤدي اليمين الدستورية... فهل ستنفذ تعهداتها؟

تناقش الحلقة ما بعد أداء الحكومة الليبية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، التي من المقرر أن تتتولى مهامها غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن كانت الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة خلال جلسة جرت الأسبوع الماضي في سرت، ولقيت ترحيبا إقليميا ودوليا.

وستقود الحكومة الجديدة البلاد لفترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتفق على إجرائها ف نهاية العام الحالي.

النائب في البرلمان الليبي، محمد العباني، رأى أن: "تنفيذ الحكومة بتعهداتها بإجراء الإنتخابات، لم يكون أمراً سهلاً، نظراً لوجود المرتزقة والقوات الأجنبية والميليشيات في البلاد"، معتبراً أن "بقائها يجعل ليبيا دولة ناقصة السيادة وعديمة الإرادة".

لكن أشار إلى وجود إرادة لتنفيذ هذه التعهدات، لأن "الشعب الليبي عانى الويلات جراء إنقسام المؤسسات وتشظي السلطة بين شرق وغرب".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني