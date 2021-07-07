تحت جنح الظلام... واشنطن تخلي قاعدة "باغرام" دون إبلاع حكومة كابول

تناقش الحلقة أسباب إخلاء القوات الأمريكية سراً قاعدة "باغرام" الجوية دون إبلاغ السلطات الأفغانية بذلك، وتداعيات الانسحاب الأمريكي على الأوضاع داخل أفغانستان والدول المجاورة لها.

وبينما برر البنتاغون خطوته بمراعاة الاعتبارات الأمنية، أبدى مسؤولون أفغان، امتعاضهم لعدم تبليغهم مسبقاً بالموعد المحدّد لمغادرة القوات الأمريكية للقاعدة الاستراتيجية.

ورأى جاسم التقي، مدير مركز الباب للدراسات، أن:

"الطريقة التي انسحبت منها واشنطن من قاعدة "باغرام" تعبر عن عدم ثقتها بالحكومة الأفغانية، مضيفاً أن الانسحاب غير المنظم للقوات الأمريكية سيزيد من تعقيد الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية في البلاد".

أما محلل الشؤون الجيوسياسية، حيدر سلمان، فلم يستبعد أن تكون "الولايات المتحدة قد تعمدت خلق فراغ أمني في أفغانستان، رغم إدراكها لخطورة ذلك على الأمن والاستقرار في الدول المجاورة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.