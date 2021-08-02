بعد حادثة الناقلة الإسرائيلية... هل تنفذ واشنطن تهديداتها لإيران برد "وشيك"؟

تناقش الحلقة تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب ولندن من جهة، وإيران من جهة ثانية، على ضوء الاتهامات بشأن هجوم على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية، ونفي طهران لمسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ثقة بلاده بأن إيران نفذت الهجوم باستخدام طائرات مسيرة متفجرة، مضيفاً أن واشنطن تتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها حول الرد المناسب، الذي سيأتي، حسب تعبيره.

لكن مدير مركز إيران دبلوماتيك للدراسات، عماد أبشناس، أشار إلى "وجود محاولات لتوريط إيران في الوقوف وراء الحادث"، مضيفاً أنه "لو توفرت أدلة لدى واشنطن على صحة الاتهامات لقامت بتقديمها".

من جانبه، أكد الباحث في الشؤون الإقليمية، على المعشني، أن:

"الإدارة الأمريكية تحاول ربط الموضوع بمحادثات فيينا، واستغلال الحادثة لممارسة الضغوط على طهران، مستبعداً حصول عمل عسكري أمريكي ضد إيران، بسبب توجس واشنطن من رد فعل إيراني".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.