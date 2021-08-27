مطار كابول في دائرة النار... والمأزق الأفغاني يتعمق

تناقش الحلقة أبعاد التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا محيط مطار كابول، والذي أعلن تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في العالم) المسؤولية عنهما، وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، من بينهم جنود أمريكيين.

وفيما أدانت حركة "طالبان" الانفجارين اللذين وقعا في منطقة خاضعة لإشراف الجيش الأمريكي، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "مطاردة" منفذي الهجوم، مضيفاً أن عمليات الإجلاء من أفغانستان "ستتواصل" ومجددا التزامه إنجاز سحب القوات الأمريكية من كابول في 31 من الشهر الحالي.

الخبير في الشؤون الدولية، حيدر سلمان، اعتبر في مقابلة عبر "بانوراما"، أن:

"التفجيرات وانفلات الأوضاع الأمنية في أفغانستان عموماً والعاصمة كابول خصوصاً، جاء نتيجة الانسحاب غير المنظم للقوات الأمريكية من البلاد".

سلمان أضاف، أن "أفغانستان ستكون ساحة لكل الحركات المتطرفة وأن المتعاونين المحليين مع القوات الأمريكية سيكونون الهدف الأكبر لعمليات هذه الحركات، مستبعداً في الوقت نفسه عودة القوات الأمريكية إلى هناك".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.