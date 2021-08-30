هل سيدفع بايدن ثمن "الخروج الفوضوي" من أفغانستان؟

تناقش الحلقة المطالب بعزل الرئيس جو بايدن من منصبه بعد انسحاب بلاده من أفغانستان، وبسط حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا وعدد من الدول) سيطرتها على البلاد.

ويسعى نواب ومشرعون أمريكيون إلى البدء الفوري في التحقيق من جانب الحزبين الديمقراطي والجمهوري في فشل الرئيس بايدن الكامل في سحب القوات الأمريكية بنجاح من أفغانستان – على حد وصفهم، وذلك خلافاً لما صرح به في 8 يوليو/ تموز من العام الحالي، عندما قال إنه "من غير المرجح أن تسقط الحكومة الأفغانية وأنه لن تكون هناك عمليات إجلاء فوضوية للأمريكيين على غرار نهاية حرب فيتنام".

ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أيمن سمير، أن "الإدارة الأمريكية ارتكبت خطاً كبيراً في طريقة الانسحاب الفوضوي الذي رافق عملية انسحاب قواتها من أفغانستان".

وتابع، في حوار معه عبر "بانوراما"، أن

"المطالبة بعزل بايدن ستتواصل، مستبعداً في الوقت نفسه، حصول ذلك في المستقبل المنظور، لأن رئيس اللجنة المعنية بإجراءات العزل، وأكثرية أعضائها هم من الديمقراطيين".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.