ليبيا... بين التشرذم الداخلي ومعضلة التوافق الخارجي

تناقش الحلقة نتائج مؤتمر دول الجوار الليبي التي عقدت في الجزائر، التي انتهت بالتأكيد على أن مسار المصالحة في ليبيا يقتضي مواصلة الجهود لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة التراب الليبي.

وأعلن البيان الختامي للقاء تفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية، وتأكيد 4 مبادئ لدول الجوار وهي: الاتفاق على دعم الأجندة الليبية لضمان استقرارها، والاتفاق على أولوية أمن الحدود دول المنطقة، إضافة لعدم عدم تجاهل دور دول الجوار في استقرار ليبيا، وتفعيل الاتفاقية الأمنية مع دول الجوار الجنوبية.

الخبير في الشأن الليبي، ابو القاسم الربو، أكد أن "الحل في ليبيا يتطلب مشاركة المجتمع الدولي، وليس فقط دول الجوار، لأنه هو من يملك القدرة على فرض حلول التسوية للأزمة الليبية".

الربو، وفي حوار معه عبر برنامج "بانوراما"، أشار إلى أن "تدهور الأوضاع في ليبيا، يؤثر سلباً على البلدان المجاورة، وعليه، فإنها معنية قبل الدول الأخرى بحل الأزمة في ليبيا، مستبعداً في الوقت نفسه إجراء الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الحالي".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.