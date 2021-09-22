ليبيا... ما هي سيناريوهات الأزمة بعد سحب الثقة من الحكومة؟

تناقش الحلقة السيناريوهات المحتملة لما بعد سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومبررات السلطة التشريعية لاتخاذ ذلك القرار، واحتمالات التصعيد وإذا ما كانت ستفضي إلى تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المجلس السياسي الأعلى وصف خطوة البرلمان بـ "الباطلة"، لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كما أعلن عمداء نحو 65 بلدية في ليبيا رفضهم قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة.

الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، "حذر من عودة الانقسام بين مؤسسات الدولة في الشرق والغرب الليبيين، ورأى أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة، قد يؤدي لبروز حكومتين موازيتين في كل من طرابلس وبنغازي".

وأوضح الربو، في حديث لـ"بانوراما"، أن "جميع الفرقاء السياسيين مستفيدون من عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما لم يستبعد العودة لخيار الحرب".

واعتبر المختص في الشأن الليبي، أحمد جمعة، أن "طلب تأجيل الانتخابات يلبي رغبة قوى الإسلام السياسي في ليبيا في السيطرة على مجلس النواب، وإقصاء القوى السياسية الأخرى، تمهيداً لوضع دستور يساعد في إنجاح مرشح "الإخوان المسلمين" برئاسة البلاد".

وحول سحب الثقة من الحكومة، أشار جمعة، إلى أن ذلك "يصب في مصلحة رئيس الحكومة عبد الحمدي الدبيبة، لأنه سيمهد له الطريق بالترشح للانتخابات الرئاسية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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