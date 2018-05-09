العراق على أبواب الانتخابات البرلمانية... احتمالات نشوب حرب بين إيران وإسرائيل في سوريا... غارات جوية للجيش الليبي في درنة

نبدأ معكم من العراق حيث بدأت القوات العراقية تنفيذ الخطة الأمنية المشددة لتأمين المراكز الانتخابية، وباشرت بنشر جنودها قرب مراكز الانتخاب في بغداد وجميع المحافظات استعدادا للانتخابات البرلمانية التي تجري السبت القادم في العراق ، بينما تنطلق الانتخابات في الخارج غدا.

© Sputnik . Haidar Al Khalidi النسبة المتوقع تسجيلها لإقبال العراقيين على الانتخابات البرلمانية

ويتوجه الناخبون العراقيون في الثاني عشر من مايو الجاري ، وعددهم 24 مليون شخص، في 18 محافظة عراقية ، من ضمنها إقليم كردستان العراق، إلى صناديق الاقتراع ، لاختيار ممثليهم في البرلمان البالغ عدد أعضائه 329 نائبا. والذي سيختار بدوره حكومة جديدة للبلاد لأربع سنوات مقبلة.

قال الصحفي مازن علوان من بغداد إن الاجهزة الامنية ومفوضية الانتخابات قد أتما استعداداتهما لتخرج الانتخابات البرلمانية بالشكل المطلوب ، مؤكدا أن الانتخابات تجرى فى محافظات العراق كافة وكردستان العراق ، مضيفا أن هناك تشجيع من رجال الدين للمواطنين للتصويت وكذلك تقوم منظمات المجتمع المدني بالتأكد من تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية.

ولفت علوان إلى أن هناك توجها في الشارع لانتخاب وجوه جديدة بعيدا عن رجال الدين ، كما توقع أن تكون هذه الانتخابات مختلفة.

وفي حواره مع عالم "سبوتنيك" توقع المحلل السياسي عبد الكريم خلف أن تسفر الانتخابات البرلمانية العراقية عن نفس القوى ، فالتحالف الوطني انشطر الى خمس قوائم والتحالف الكردستاني أصبح أربع قوى والتحالف السنى أصبح في قوائم متعددة.

وأشار خلف الى أنه ربما تحمل القوائم وجوه شابة جديدة وذلك نلحظه في تحالف سائرون وتحالف النصر ، مضيفا أن بعض الساسة لديهم بوادر لمصالحة كبيرة تجرى ولكن إن لم تحدث في السنة الاولى بعد انتخاب البرلمان فسيسير العراقيون في نفس المنهج السابق.

**والى الملف الثاني لهذا اليوم… اتهمت الحكومة السورية إسرائيل بشن غارات على مواقع عسكرية في الكسوة جنوب العاصمة دمشق. ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سانا) أن المضادات والدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين إسرائيليين مساء أمس في الكسوة.

© Sputnik . Raphael Daminov صراع على شخص رئيس الحكومة وشكلها قبيل إجراء الانتخابات العراقية

في هذه الأثناء قال الجيش الإسرائيلي إن هناك أنشطة إيرانية غير مألوفة في سوريا وأبلغ السلطات المحلية في هضبة الجولان المحتلة بفتح وتحضير الملاجئ المضادة للصواريخ.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يؤيد بشكل كامل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مشيراً إلى أن هذا الاتفاق زاد من العدوان الإيران. وأضاف أنه منذ شهور، تقوم إيران بنقل أسلحة فتاكة إلى قواتها في سوريا بهدف ضرب إسرائيل موضحاً "سنرد بقوة على أي هجوم على اسرائيل..

وللتعليق على احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين اسرائيل وايران على ارض سوريا قال العميد السابق أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني إن اسرائيل تسعى بشتى الطرق لشن حرب على إيران، لكن ليس بمفردها، مضيفًا " لذلك تحاول تجييش الولايات المتحدة في هذه الحرب وتستدرجها إلى الميدان ".

وأوضح أن الولايات المتحدة لديها تيارين، الأول مع وزير الخارجية الأمريكي ويسعى للاستجابة لمطالب إسرائيل، وهناك تيار آخر يقوده ماتيس وزير الدفاع ويعتمد فكرة العقوبات الاقتصادية والتضيق على إيران دون الدخول في حرب.

© AP Photo / Gregorio Borgia قطر تعلن موقفها بشأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

**ونذهب الى ليبيا حيث أعلن آمر غرفة عمليات السلاح الجوي الرئيسية التابع للقوات المسلحة الليبية اللواء محمد منفور، أن مقاتلات السلاح الجو الليبي استهدفت رتلا للجماعات الإرهابية في مدينة درنة شرق البلاد.

وقال المنفور أن "قوات سلاح الجو الليبي قصفت رتلا من 10 عربات مسلحة للجماعات الإرهابية في منطقة سيدي عزيز جنوب مدينة درنه"، مضيفاً أنه "شوهدت النيران تشتعل في معظمها".

وقال رئيس تحرير صحيفة المتوسط الليبية عبد الباسط بن هامل لبرنامج عالم سبوتنيك إن قوات الجيش الوطني الليبي تشن عملية واسعة ضد الجماعات الإرهابية التي سيطرت على مدينة درنة شرق البلاد نهاية عام 2011، خاصة مجلس شورى مجاهدي درنة، الذي يمثل تنظيم القاعدة في ليبيا إضافة إلى مجموعة أنصار الشريعة وبعض العناصر الإرهابية المرتبطة بها. وأشار أنه لا توجد حرب إعلامية لأن الجيش ضعيف من الناحية الإعلامية، موضحا أن هناك تواجد للجماعات الإرهابية من خلال بيانات تصدر عنها.

أخبار الاقتصاد

ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران… وصعد خام القياس العالمي اثنين بالمئة، إلى ستةٍ وسبعين دولارا واثنين وأربعين سنتا للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا وثمانيةَ عشرَ سنتا، أو ما يعادل واحد فاصل سبعة بالمئة، إلى سبعين دولارا وأربعةٍ وعشرين سنتا للبرميل، ليقترب أيضا من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014

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© Sputnik . Boris Babanov أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف فرض عقوبات أمريكية ضد إيران

قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الشركة قد تتقاسم المنشآت من منافستها الاتحاد للطيران خارج دولة الإمارات، مشيرا أن الشراكة مع الاتحاد تمضي في "الاتجاه الصحيح… وأضاف أنه لم يُتخذ قرارا بخصوص محركات أحدث طلبية لطيران الإمارات من الطائرة ايرباص ايه 380….

وزادت أرباح طيران الإمارات لأكثر من مِثليها إلى سبعمئةٍ واثنين وستين مليونا وثلاثمئة وستين ألف دولار، في السنة المالية حتى الحادي والثلاثين من مارس آذار.

دشن البنك العربي الأفريقي الدولي شركة "سندة" للتمويل المتناهي الصغر في مصر مع صندوق الاستثمار الألماني سند، برأسمال مدفوع قدره 115 مليون جنيه.

وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لشركة سندة للتمويل المتناهي الصغر على هامش حفل تدشين الشركة إن البنك العربي الأفريقي يمتلك 70 بالمئة من الشركة هو وشركاته التابعة والحصة الباقية لصندوق استثمار سند الألماني.

أخبار الرياضة

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© REUTERS / ERIC GAILLARD مورينيو: مهمة البرتغال مستحيلة في كأس العالم دون رونالدو

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فاز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين على ليزير بيـيه المنتمي لدوري الدرجة الثالثة ليتوج بلقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الثانيةَ عشرةَ معززا رقمه القياسي في المسابقة. وسجل هدفا الفوز جيوفاني لو سيلسو وضاعف إدينسون كافاني التقدم من ركلة جزاء

والى التنس وبطولة مدريد المفتوحة حيث تفوق اللاعب ميلوش راونيتش على منافسه جريجور ديميتروف 7-5 و3-6 و6-3 ليبلغ الدور الثالث في البطولة ليصبحَ على موعد مع مواجهة كندية خالصة مع دينيس شابوفالوف، الذي فاز على الفرنسي بنوا بير 7-6 و4-6 و6-4.

وفاز البريطاني كايل إدموند على الروسي دانييل ميدفيديف 6-4 و6-صفر ليتأهل لمواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويبدأ نادال المصنف الأول محاولة إحراز لقب بطولة مدريد المفتوحة للمرة السادسة باللعب في الدور الثاني مع جايل مونفيس.

سبوتنيك بريك

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© Sputnik . Egyptian Ministry of Antiquities حقائق مدهشة بعد العثور على مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني

بدأ أول تاكسي ذاتي القيادة يجوب شوارع أمريكا، وذلك بعد التوقف المؤقت لخدمة "أوبر" من النوع نفسه، بسبب حادثة الدهس التي سببتها إحدى مركباتها مؤخرا.

وتم ترخيص " درايف آى " كأول شركة للتاكسى ذاتى القيادة في ولاية تكساس ، و تستطيع هذه المركبات الذكية السير في الشوارع الصغيرة ، وكذلك السريعة والعريضة

قدم متجر للحلوى في واشنطن تملكه شقيقتان كعكا احتفالا بالزفاف المرتقب للأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل في 19 مايو أيار.

ويقدم المتجر الذي حظي باهتمام وسائل إعلام محلية بفضل المذاق المميز لمنتجاته، 12 قطعة "كعك ملكي" منها اثنتان منقوشتان على شكل زهر البيلسان الليموني.

وأشاد زبائن كانوا داخل المتجر بهذا المذاق الذي هو بالأساس أوروبي.

في محاولة لانهاء خلاف بين اثنتين من اكبر نجمات موسيقى البوب أرسلت كاتي بيري غصن زيتون لتيلور سويفت ، ونشرت سويفت (28 عاما) فيديو على موقع إنستجرام للهدية ارسلتها لها بيري وكتبت "شكرا كاتي" مع رمز تعبيري (إيموجي) على شكل قلب، وتضمن الطرد رسالة من بيري. وسيطر الخلاف الذي نشب بين النجمتين بسبب الراقصات والراقصين الاحتياطيين على الحياة الشخصية والمهنية للنجمتين لأكثر من أربع سنوات وترددت أصداؤه في أغانيهما.