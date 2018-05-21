تحالف وشيك بين 4 كتل سياسية في العراق... والقضاء على المسلحين جنوب دمشق... وضمانات إيران للالتزام بالاتفاق النووي

كثف مقتدى الصدر، زعيم ائتلاف "سائرون" مؤخرا، مشاوراته السياسية مع الكتل الفائزة بالانتخابات العراقية لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وقائد منظمة "بدر" السياسية العسكرية، هادي العامري.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani الصدر: على السلطة التنفيذية القادمة أن تبني للشعب أسس العدل والرفاهية

قال عضو تحالف "الفتح" نسيم عبد الله، لـ " سبوتنيك " إن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن تحالف حكومي يضم ائتلاف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري قائد منظمة "بدر" وائتلاف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، و تيار "الحكمة" بقيادة عمار الحكيم وائتلاف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الدعم السياسي من قبل الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي غير كاف، داعيا أوروبا إلى اتخاذ خطوات عملية لمواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران.

قال صالح السيد باقر، الكاتب والمحلل السياسي، إن أبرز ما يدعو إيران إلى التشكيك بالموقف الأوروبي، هي التصريحات التي صدرت عن كبار المسؤولين الأوروبيين، بعد الدعوة لإعادة المفاوضات حول الاتفاق النووي أو إطلاق اتفاق جديد، مشيرا إلى أن الضمانة لاستمرار الاتفاق مع أوروبا هي أن تبدأ الشركات الأوروبية بالعمل والاستثمار في إيران، في ظل تباطؤ الشركات الأوروبية وتنفيذ المشاريع المشتركة مع طهران.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy بالفيديو... الجيش السوري يعلن تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوبي دمشق

أكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، أن الجيش السوري بسط سيطرته على مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق، بعد قتال عنيف مع مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

قال العميد علي مقصود الخبير العسكري و الاستراتيجي إن معركة الحجر الأسود حُسمت وأُغلق هذا الملف بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من تنظيمات إرهابية، معتبرا إنهاء سيطرة "داعش" على الجنوب الدمشقي يعني إغلاق ملف الإرهاب بكل فصائله في محيط العاصمة دمشق بشكل كامل حتى يمكن القول إن التحديات الأمنية و التهديدات من قبل الدول الداعمة للإرهاب قد انتهت.

المذيعون: دعاء ثابت وعبد الله حميد ونوران عطالله