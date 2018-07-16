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    عالم سبوتنيك

    قمة بوتين – ترامب... العمليات العسكرية في ريف القنيطرة... الأزمة السياسية في تونس

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: المتخصص في العلاقات الدولية أيمن سمير؛ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر؛ الكاتب والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت؛ والناقد الرياضي وليد الحديدي

    تتجه الأنظار نحو العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الاثنين، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث أفق العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الدولية الرئيسية.

    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي
    © Sputnik . Sergei Guneyev
    ترامب: اللقاء مع بوتين بداية جيدة جدا للجميع

    المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير،  قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول لقاء الرئيسين بوتين وترامب "إن الملفات المشتركة بين الرئيسين، لن تشهد إجابات حاسمة، وقد يتم الاتفاق، على تشكيل لجان لحل هذه الملفات، لأن هذه القمة تبدأ وسط  ألغام سياسية، وضعت في طريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاصة وأن التواصل بين الجانبين، على مدار الشهور الماضية، كان في أدنى مستوياته".

    استعاد الجيش السوري،  السيطرة على بلدة مسحرة في ريف القنيطرة التي تبعد حوالي12 كم عن الجولان السوري المحتل.

    وقال قائد ميداني سوري لـ "سبوتنيك" إن "الجيش السوري دخل بلدة مسحرة بعد فرار المسلحين منها باتجاه بلدة نبع الصخر في ريـف القنيطرة".

    الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هشام جابر، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول الأوضاع العسكرية في ريف القنيطرة "إن العملية العسكرية في ريف القنيطرة، بدأت واستمرت على غرار ما حدث في درعا وريفها، بما يعني الموازاة مع المبادرة الروسية، لانسحاب المسلحين من الجنوب السوري".

    وأشار جابر إلى التقدم العسكري في ريف القنيطرة، رغم صعوبة العملية هناك، مشيرا إلى السبب في ذلك، بأن الجماعات المسلحة هناك، لا تزال تحظى بدعم إسرائيلي، ولو بطريقة غير مباشرة.

    الجيش العربي السوري
    © Sputnik . Murad Said
    الجيش السوري يستعيد تل الحارة الاستراتيجي على أطراف درعا والقنيطرة

    الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رئيس الوزراء يوسف الشاهد للاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

    وتأتي دعوة السبسي بينما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة ومع ظهور أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها يتقدمهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.

    الكاتب والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت، قال إن هناك اجتماع الاثنين سيضم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان و حافظ السبسي رئيس حركة نداء تونس و راشد الغنوشي و الأمين العام لاتحاد العام للشغل لوضع الصيغة المناسبة لإحداث شبه أغلبية فيما يتعلق بالموقف من حكومة يوسف الشاهد.

    ويرجح ثابت أن يوسف الشاهد لن يستقيل من منصبه وسيواصل الصراع على منصبه لآخر لحظة و سيتجه إلى البرلمان لكسب مزيد من الثقة.

    المذيعون: يوسف عابدين… نوران عطالله… دعاء ثابت

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تونس, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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