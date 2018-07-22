الجيش السوري يقترب من الخط الفاصل مع الجولان المحتل... شروط فرنسا للتفاوض مع واشنطن... قرارات العبادي الجديدة لتهدئة المحتجين

إلى ذلك، أعلن التلفزيون السوري أن قوات الجيش، حققت تقدما عسكريا كبيرا في محافظة القنيطرة جنوب غرب البلاد، وأصبحت أقرب إلى حدود هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد علي مقصود قال، إن الجيش السوري استعاد السيطرة على خمس بلدات واقعة على حدود الجولان المحتل في حوض اليرموك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عمليات الإخلاء و الإجلاء للمسلحين تتم بشكل سريع.
وقال الخبير الاقتصادي محمد نجم، أن أسباب تمسك ترامب بالتعريفات الجمركية يأتي من باب الضغط للحصول على ما يمكن من المكاسب في هذا الإطار ومن المتوقع أن تنتهي هذه الحرب في أي وقت أو بمجرد حصول ترامب على مبتغاه.
الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الكريم الوزان، توقع خروج المزيد من التظاهرات، لانعدام الثقة لدى المتظاهرين فيمن يعطي الوعود بالحل، وقد تتوسع وتصل إلى المحافظات الغربية في البلاد، بحسب رأيه.
وحول قرارات العبادي لتهدئة المتظاهرين، تساءل الوزان أين كانت هذه القرارات منذ 2003 وقت أن احتل العراق، وحسب قوله لن ينظر العراقيون إليها.
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