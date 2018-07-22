الجيش السوري يقترب من الخط الفاصل مع الجولان المحتل... شروط فرنسا للتفاوض مع واشنطن... قرارات العبادي الجديدة لتهدئة المحتجين

© Sputnik . Mikhail Alaeddin خوفا من "التدخل التركي"... قيادات منبج تفاوض لدخول الجيش السوري

استعاد الجيش العربي السوري، مجموعة من القرى والبلدات تمتد بين ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الشمالي جنوبي البلاد، عقب دخول غالبيتها ضمن عملية المصالحة.

إلى ذلك، أعلن التلفزيون السوري أن قوات الجيش، حققت تقدما عسكريا كبيرا في محافظة القنيطرة جنوب غرب البلاد، وأصبحت أقرب إلى حدود هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد علي مقصود قال، إن الجيش السوري استعاد السيطرة على خمس بلدات واقعة على حدود الجولان المحتل في حوض اليرموك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عمليات الإخلاء و الإجلاء للمسلحين تتم بشكل سريع.

© REUTERS / ERIC VIDAL ألمانيا تحذر واشنطن من التعريفات قبل اجتماع مع الاتحاد الأوروبي

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن الاتحاد الأوروبي قد لا يفكر في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولا التعريفات الجمركية التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا.

وقال الخبير الاقتصادي محمد نجم، أن أسباب تمسك ترامب بالتعريفات الجمركية يأتي من باب الضغط للحصول على ما يمكن من المكاسب في هذا الإطار ومن المتوقع أن تنتهي هذه الحرب في أي وقت أو بمجرد حصول ترامب على مبتغاه.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani بعد وصول الاحتجاجات إلى بغداد... العبادي يصدر 19 قرارا لتهدئة المتظاهرين

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، أمس السبت، أن العبادي أصدر قرارات عدة تخص المتظاهرين في محافظة المثنى، مؤكدا في الوقت نفسه أن واجب الحكومة يتمثل في الاستماع للمواطنين والاستجابة لطلباتهم.

الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الكريم الوزان، توقع خروج المزيد من التظاهرات، لانعدام الثقة لدى المتظاهرين فيمن يعطي الوعود بالحل، وقد تتوسع وتصل إلى المحافظات الغربية في البلاد، بحسب رأيه.

وحول قرارات العبادي لتهدئة المتظاهرين، تساءل الوزان أين كانت هذه القرارات منذ 2003 وقت أن احتل العراق، وحسب قوله لن ينظر العراقيون إليها.