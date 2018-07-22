تسجيل
18:46 22 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يقترب من الخط الفاصل مع الجولان المحتل... شروط فرنسا للتفاوض مع واشنطن... قرارات العبادي الجديدة لتهدئة المحتجين

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد علي مقصود والخبير الاقتصادي محمد نجم والكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الكريم الوزان.

    قوات الجيش السوري في محافظة درعا، على الحدود السورية الأردنية، سوريا، الأردن
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    خوفا من "التدخل التركي"... قيادات منبج تفاوض لدخول الجيش السوري
    استعاد الجيش العربي السوري، مجموعة من القرى والبلدات تمتد بين ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الشمالي جنوبي البلاد، عقب دخول غالبيتها ضمن عملية المصالحة.

    إلى ذلك، أعلن التلفزيون السوري أن قوات الجيش، حققت تقدما عسكريا كبيرا في محافظة القنيطرة جنوب غرب البلاد، وأصبحت أقرب إلى حدود هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

     الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد علي مقصود قال، إن الجيش السوري استعاد السيطرة على خمس بلدات واقعة على حدود الجولان المحتل في حوض اليرموك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عمليات الإخلاء و الإجلاء للمسلحين تتم بشكل سريع.

    الاتحاد الأوروبي
    © REUTERS / ERIC VIDAL
    ألمانيا تحذر واشنطن من التعريفات قبل اجتماع مع الاتحاد الأوروبي
    وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن الاتحاد الأوروبي قد لا يفكر في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولا التعريفات الجمركية التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا.

    وقال الخبير الاقتصادي محمد نجم، أن أسباب تمسك ترامب بالتعريفات الجمركية يأتي من باب الضغط للحصول على ما يمكن من المكاسب في هذا الإطار ومن المتوقع أن تنتهي هذه الحرب في أي وقت أو بمجرد حصول ترامب على مبتغاه.

    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
    بعد وصول الاحتجاجات إلى بغداد... العبادي يصدر 19 قرارا لتهدئة المتظاهرين
    أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، أن العبادي أصدر قرارات عدة تخص المتظاهرين في محافظة المثنى، مؤكدا في الوقت نفسه أن واجب الحكومة يتمثل في الاستماع للمواطنين والاستجابة لطلباتهم.

    الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الكريم الوزان، توقع خروج المزيد من التظاهرات، لانعدام الثقة لدى المتظاهرين فيمن يعطي الوعود بالحل، وقد تتوسع وتصل إلى المحافظات الغربية في البلاد، بحسب رأيه.

    وحول قرارات العبادي لتهدئة المتظاهرين، تساءل الوزان أين كانت هذه القرارات منذ 2003 وقت أن احتل العراق، وحسب قوله لن ينظر العراقيون إليها.

    انظر أيضا:

    خوفا من "التدخل التركي"... قيادات منبج تفاوض لدخول الجيش السوري
    هل يتحرك الجيش السوري نحو إدلب رغم التحذيرات التركية
    الجيش السوري يستعيد مجموعة من القرى والبلدات بين ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الشمالي
    ألمانيا تحذر واشنطن من التعريفات قبل اجتماع مع الاتحاد الأوروبي
    خديعة ماكرة تنطلي على واشنطن
    زيارة السيسي إلى السودان نقطة تحول... ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن... ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي
    بعد وصول الاحتجاجات إلى بغداد... العبادي يصدر 19 قرارا لتهدئة المتظاهرين
    العبادي يصدر 14 أمرا بخصوص ذي قار
    العبادي: تشكيل خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة لتسريع التعامل مع المطالب
    العبادي يدعو لكشف "المندسين" وحماية المتظاهرين
    الكلمات الدلالية:
    واشنطن, فرنسا, الاتحاد الأوروبي, تفاوض, راديو سبوتنيك, الجيش السوري, حيدر العبادي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركة في المنتدى الشبابي التعليمي الدولي تافريدا في القرم
    صور مثيرة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك