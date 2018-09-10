إغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن... البشير يحل حكومة الوفاق... لبنان يحبط مخططات لـ"داعش" في بيروت

الضيوف: جهاد الحرازين، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، القيادي في حركة "فتح"؛ حسن رزق، القيادي في حركة "الإصلاح الآن"؛ ناصر قنديل، رئيس شبكة "توب نيوز" الإخبارية اللبنانية

أبلغت الإدارة الأمريكية الفلسطينيين رسميا بأنها ستغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن، بحسب ما أعلنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات.

وأدان عريقات، "قرار الإدارة الأمريكية، واصفا هذه الخطوة المتعمدة، بالهجمة التصعيدية المدروسة التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، بحسب وصفه.

جاء هذا الإغلاق بحسب عريقات أيضا، عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إسرائيل.

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة "فتح" د. جهاد الحرازين " إن الإجراءات والممارسات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وقياداته هي من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط الامريكية وأن تكون الولايات المتحدة هي الوسيط الوحيد، مبديا استغرابه من إغلاق مقر منظمة لتحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت الذى يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفلسطيني محمود عباس للقائه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأكد الحرازين أن القيادة الفلسطينية سوف يكون لديها توجه أكثر نحو المحكمة الجنائية الدولية ونحو كل المنظمات الحقوقية في العالم لكشف محاولات الابتزاز الامريكية ، مضيفا أنه لازالت هناك بعض مشاريع القوانين التي تدرس في الكونجرس الأمريكي لتجريم الشعب الفلسطيني واعتباره إرهابيا

وانتقد الحرازين التهديدات الامريكية للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أن ذلك لن يمنع الفلسطينيين من التوجه إليها ، وأن أمريكا لم يعد بإمكانها أن تضلل العالم حيث إنها فقدت دورها في منطقة الشرق الاوسط كوسيط نزيه خاصة في القضية الفلسطينية

أبلغ الرئيس، عمر البشير، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني باعتزامه حل الحكومةِ على مستوياتِ الرئاسةِ والوزراءِ الاتحاديين ووزراءِ الدولة. وعيّن البشير معتز موسى، الذي تولى منصب وزير الري والكهرباء في حكومة الوفاق، رئيسا جديدا للوزراء.

© REUTERS / TIKSA NEGERI البشير: سنعلن خلال اليومين المقبلين التشكيل الحكومي الجديد

وأوضح البشير، أن هذا القرار يأتي كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة

وقال البشير إن الهدف من هذه الخطوة هو "تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني، مشيرا إلى أنه لا يحمل مسؤولية ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تحسين الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد.

قال القيادي في حركة الاصلاح الان السودانية، حسن رزق، إن "الحالة الاقتصادية في السودان تحتاج لتقليص عدد الوزارات والنواب في المركز والولايات، وهذا طالبنا به كثيرا، منتقدا الطريقة التي تمت بها تغيير الحكومة من حيث اختيارها من قبل حزب المؤتمر الحاكم فقط في حين كان يجب أن يتم اختيار رئيس الوزراء بالاتفاق مع الهيئة التشريعية وبعد مشاورة الاحزاب والمجلس الوطني، مشيرا إلى أن اختيار الوزراء سوف يكون على حسب الأمزجة وليس حسب الكفاءة، كما لفت إلى أن القرار لم يتحدث عن تقليص عدد مساعدي رئيس الجمهورية والمجالس التي تتبع لرئاسة الجمهورية والوزراء".

© Sputnik . ألكسندر غراشينكوف وزير الدفاع السوداني والمبعوث الأممي لجنوب السودان يبحثان تنفيذ اتفاق السلام

وأضاف رزق أن "هناك تحفظا على دمج بعض الوزارات مثل التعليم العالي والتربية والتعليم لأنها دمجت من قبل وفشل مشروع دمجها".

أعلن الأمن اللبناني، عن إحباط مخططات لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يستهدفون ضاحية بيروت الجنوبية واغتيال عناصر من الجيش اللبناني.

وقالت قوى الأمن الداخلي على موقعها الإلكتروني إن" شعبة المعلومات تمكنت من تحديد وجود نشاط مشبوه، من شخص سوري، أوقف من قبل قوة خاصة من هذه الشعبة في محلة عرمون".

وقال رئيس شبكة توب نيوز الإخبارية اللبنانية، ناصر قنديل، إن تنظيم "داعش" الإرهابي لم يتوقف في السعي لبناء خلايا نائمة لإثبات استمرارية الوجود ولكن الوقائع تقول إنه بعد عام من نهاية حرب الجرود وتحرير مناطق شرق لبنان من سيطرة التنظيم تتمكن الاجهزة الامنية من إحباط أي محاولات إرهابية.

وأشار قنديل أن هذه المحاولات من قبل التنظيم تتناسب مع الأجندة الأمريكية التي تقول بأن تنظيم "داعش" لا يزال لديه القدرة على التحرك وأن الحرب عليه لم تنته بعد.

وأكد قنديل أن "داعش" يقصد ضاحية جنوب بيروت لأنها المعقل الرئيسي لحزب الله اللبناني كما أن التنظيم على حد قوله يختار المناسبات الدينية كشهر رمضان خاصة أننا هذه الأيام نشهد الاستعدادات للاحتفال بذكرى عاشوراء والليلة هي أول مجالس هذه المناسبة.