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16:48 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    عالم سبوتنيك

    الأزمة الخليجية تخيم على قمة الرياض

    عالم سبوتنيك
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    تتناول حلقة اليوم أربعة مواضيع: تصدي الدفاعات السورية لهجمات إسرائيلية قرب مطار دمشق... الخلاف مع قطر في القمة الخليجية بالرياض... اجتماع ماكرون بممثلين عن القوى الاجتماعية قبيل خطابه المرتقب اليوم... تصويت مجلس العموم غدا على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    الدفاعات السورية تتصدى لهجمات إسرائيلية قرب مطار دمشق 

    قال مصدر عسكري سوري، لـ "سبوتنيك"، إن الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء اللبنانية الجنوبية وحاول استهداف محيط مطار دمشق الدولي بعدد من الصواريخ تم إسقاطها جميعا.

    وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يتم استخدام منظومات "إس 300" خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي "الفاشل على الأراضي السورية".

    اللواء رضا الشريفي، الخبير العسكرى والاستراتيجى  السوري  قال إن:

    " الدفاعات الجوية السورية قامت بالتصدي للهجوم الاسرائيلي، مضيفا أن الطيران الإسرائيلي بات يخشى من الاقتراب من الحدود السورية، ومن ثم كان الاستهداف عن طريق الصواريخ على مايبدو، إلا أن الاعلام السوري لم يأتِ على هذا الخبر إطلاقا.

    الخلاف مع قطر يخيم على القمة الخليجية بالرياض

    شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على ضرورة استجابة قطر لمطالب الدول المقاطعة لها في أعقاب اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي التي لم يحضرها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

    وقال الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بعد ختام القمة، إن "أعضاء المجلس حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس".

    الإعلامية والكاتبة الصحفية الكويتية، إقبال الأحمد، قالت: "لا زال هناك خلاف خليجي لكن هناك بوادر مشجعة أن تعود الصورة إلى ما كانت عليه سابقا"، مشيرة أن ذلك "سيكون بشكل تدريجي وليس مفاجيء"، مضيفة أن "حضور قطر ولو بتمثيل دبلوماسي وليس على مستوى رئاسة الدولة أمر مريح يدفع لمرحلة أكبر بأمل أكبر".

    ماكرون يجتمع بممثلين عن القوى الاجتماعية قبيل خطابه المرتقب اليوم.

    يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين بممثلين عن النقابات العمالية ومسؤولين محليين من أجل الاستماع إليهم وإلى مقترحاتهم على خلفية مظاهرات "السترات الصفراء".

     كما يوجه ماكرون خطابا للشعب الفرنسي مساء اليوم، من المقرر أن يتناول فيه أزمة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ نحو أربعة أسابيع والتي تخللتها أعمال عنف واسعة.

    المستشارالسابق في الخارجية الفرنسية والمحلل السياسي، مناف كيلاني، قال:"إن الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس ماكرون نوع من الغطاء لغيابه لمدة أسبوع خلال تفاقم الأزمة التي وصلت ذروتها السبت الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا لا يعطي بديلا عن الإجراءات المنتظرة من الرئيس وحكومته التي يعتبر هو المسؤول عنها وليس كسابقيه من الرؤساء وليس رئيس الحكومة حيث تطبق السياسات من خلال قصر الإليزيه وليس من قبل الحكومة".

    مجلس العموم يصوت غدا على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    أعلن الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوربي ستيفن باركلي، أن التصويت، المقرر غدا الثلاثاء في مجلس العموم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيجري في موعده.

    وقال ستيفن باركلي إن ماي قد تبقى في منصبها، إذا رفض أعضاء البرلمان، كما هو متوقع، خطتها للخروج.

    المحلل السياسى، أحمد أصفهاني ، قال إن:

    " كل التقارير الصحفية والسياسية تقول إن تيريزا ماي  ستفشل فى الحصول على تصويت  البرلمان  حول  خطة الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهناك احتمالية أن تؤجل ماى التصويت ريثما يكون هناك قمة للاتحاد الأوروبى".

    ولفت أصفهانى إلى أن هناك سيناريوهات عديدة فى حال رفض الاتفاق، ففي هذه الحالة سيكون أمام الحكومة واحد وعشرين يوما لإعادة النظر لتغيير الاتفاقية والحصول على تنازلات من قبل الاتحاد الأوروبي.

    الكلمات الدلالية:
    دمشق, الأزمة الخليجية, الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, قطر, إيمانويل ماكرون, السعودية, بريطانيا, فرنسا, سوريا
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