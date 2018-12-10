أردوغان: بعد "السترات الصفراء" لن تعطونا دروسا في الديمقراطية بعد الآن

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على الغرب، بسبب ما وصفه تغاضيه عن الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الفرنسية بحق احتجاجات "السترات الصفراء".

وانتقد أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، في ندوة بعنوان "حضارة الإنسانية" ضمن فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ازدواجية الغرب في تعاطيه مع أحداث حي "تقسيم" في إسطنبول مايو/ أيار 2013، وصمتها حيال ما يجري في فرنسا.

© REUTERS / MURAD SEZER أردوغان يعلق على تظاهرات "السترات الصفراء" في باريس

وقال الرئيس التركي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء " الأناضول " التركية: "كل من كرسوا جهودهم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في أحداث تقسيم، صاروا الآن صما بكما عمليا تجاه ما يجري في باريس ".

وتابع "في أحداث غيزي بارك، أقام الغرب الدنيا، هل لكونها في تركيا؟".

ومضى بقوله "من دعونا إلى فتح الحدود واستقبال ملايين اللاجئين، استقبلوا أعداد أقل من اللاجئين بأكثر التدابير قساوة، فمن إذن يدافع عن حقوق الإنسان؟ نحن أم هم؟".

وأتم بقوله

بعد الآن، لا يجب أن يعطي أي أحد تركيا دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.

ويستمر "السترات الصفراء"، في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي. وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".

وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء السبت، إصابة 118 من طرف المتظاهرين و17 من قوات الأمن مع استمرار احتجاجات جماعة "السترات الصفراء" في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.